'충격, 올림픽 은메달→아시아 5위 대참사' 日 육상 400m계주 5위 노메달, 대만→한국→태국에도 따라잡혔다.. 통렬한 자성의 목소리 "반성해야 한다..오버핸드 패스 변화 대실패'

Japan's Yoshihide Kiryu (C) and Shuhei Tada (L) react after finishing fifth in the men's 4x100m relay final during the 2026 Asian Games at Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium in Nagoya, Aichi Prefecture on September 28, 2026. (Photo by MOHD RASFAN / AFP)

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[스포츠조선 노주환 기자]일본 육상계가 큰 충격을 받았다. 아시아 최강을 자부했던 육상 남자 400m 계주에서 5위로 무너졌기 때문이다. 일본 매체들도 '참패'라며 비판했다. 일본이 현재 이 종목의 아시아 기록(37초43)을 보유하고 있다.

일본 대표팀은 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 육상 남자 400m 결선에서 38초57의 기록으로 5위에 머물렀다.

일본 매체 닛칸스포츠는 대표팀이 새로운 스타일의 도전해 참패로 끝났다고 평가했다. 이날 일본은 6레인에서 달렸다. 제1주자부터 순서대로 타다 슈헤이, 고무로 후쿠토, 기류 요시히데, 고이케 유키가 레이스를 펼쳤다.

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일본은 종반부에 3위 한국, 4위 태국에 역전을 허용했다. 2018년 자카르타-팔렘방대회 이후의 8년 만에 금메달을 노렸으나 충격적인 노메달로 끝났다. 2014년 인천대회 은메달부터 이어지던 연속 메달이 끊어졌다.

'한국 신기록' 아시안게임 동메달 획득한 계주 대표팀 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 28일 일본 아이치현 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주 결선에서 동메달을 획득한 대한민국 대표팀 비웨사 다니엘 가사마(왼쪽부터), 이재성, 서민준, 나마디 조엘진이 기뻐하고 있다. 2026.9.28 mon@yna.co.kr

일본은 이틀전 예선을 38초71 조 1위로 통과했다. 그러나 38초01의 시즌 베스트까지 0.70초 미치지 못했다. 결선에서도 0.56초나 부족했다.

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일본은 이번 시즌은 새로운 실험을 이어가고있다. 다음 주자에게 바통으로 위에서 아래로 건네는 '오버핸드 패스'를 시험 도입했다. 6위를 했던 2000년 시드니올림픽 이후 26년 만의 재도입이다.

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(260928) -- NAGOYA, Sept. 28, 2026 (Xinhua) -- Xie Zhenye (2nd L) and Wang Shengjie (2nd R) of Team China compete during the men's 4x100m relay final of athletics at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Nagoya, Japan, Sept. 28, 2026. (Xinhua/Luo Yuan)

일본은 2008년 베이징올림픽, 2016년 리우데자네이루올림픽에서 이 종목서 은메달을 획득하면 전세계를 놀라게 했다. 그때 사용했던 주특기 '언더핸드 패스'에선 변화를 시도한 것이다.

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일본은 앞서 7월 다이아몬드리그 런던대회, 9월에 전일본실업단선수권대회에 이어 세번째로 실험했다. 2년 뒤 LA올림픽을 앞두고 데이터 수집을 위한 시험 도입이었다. 그런데 결과는 참담했다. 아시아 1등을 가리는 승부였지만 결과는 대실패.

마지막 주자는 비웨사 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 28일 일본 아이치현 나고야 미즈호 공원 육상 경기장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 육상 남자 400m 계주 결선에서 대한민국 대표팀 비웨사 다니엘 가사마가 이재성으로부터 배턴을 넘겨받고 있다. 2026.9.28 mon@yna.co.kr

중국이 독주 끝에 38초17로 우승했다. 일본은 막판 3위권 근처에서 버텼지만 고이케가 대만(38초32), 한국(38초43), 태국(38초49)의 분손에게 역전당하며 5위까지 추락했다. 마지막 주자 앵커 고이케는 레이스를 마친 후 "아쉬움 외에는 아무것도 없다"라고 말했다고 닛칸스포츠가 전했다. 세번째 주자 기류는 "최근 1년 동안 오버, 언더로 바통 패스로 주목받았다. 개인적으로 발전하지 않으면 안 된다. 결국 (세계선수권 출전 기준 기록) 37초대는 내야 하지만, 지금의 일본에서는 간단한 일이 아니다. 이번 결과로 선수들도 깨달았을 것이고, 반성해야 한다"고 말했다.

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기류는 또 젊은 선수들의 성장을 주문했다. 그는 "지금 젊은 선수들이 성장하고 있다고는 해도 10초대(10초1~9)는 많지만, (10초) 0초대, 9초대는 아직 없다. 우리 베테랑, 30대가 3명이나 있는 것은 좋을 수도 있고 나쁠 수도 있다"고 말했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com