'주몽의 후예' 한국 양궁 최연소 국가대표, '라이벌' 인도 기절초풍 "14살 강연서는 누구인가?"

강연서, 15발 모두 10점 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 16강 한국 강연서와 인도 조티 수레카 벤남의 경기. 한국 강연서가 승리한 후 150점이 적힌 과녁 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김대식 기자]양궁 강국으로 떠오르고 있는 인도가 강연서를 주목했다.

강연서는 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 죠티 수레카 벤남(인도)과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 컴파운드 여자 개인 16강전에서 150대146으로 승리하며 8강행 티켓을 챙겼다. 벤남은 항저우 대회에서 3관왕을 차지한 이번 대회 강력 우승후보다. 강연서는 최강을 잡고 8강 진출을 이뤄냈다.

경기 후 인도 매체 인디아 투데이는 벤남에 충격적인 탈락을 안긴 '대한민국 역대 최연소 양궁 국가대표' 강연서를 주목했다. 매체는 '14세의 강연서가 여자 컴파운드 개인전 16강전에서 디펜딩 챔피언 벤남을 탈락시켰다. 그녀의 기록적인 완벽한 150점은 아시안게임 금메달을 향한 10대 경쟁자의 등장을 알렸다'며 놀라움을 표했다.

Advertisement

강연서, 남다른 집중력 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 연습 라운드에 한국 강연서가 화살을 쏘고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

매체는 '벤남이 아시안게임 양궁 여자 컴파운드 개인전 8강 진출권을 놓고 경기장에 들어섰을 때, 그녀는 디펜딩 챔피언이자 인도의 양궁 메달 행보를 이끌 것으로 기대되는 선수였다. 아시안게임에 처음 출전하는 14세의 강연서와 맞대결을 벌이게 되었다. 결과가 나왔을 때, 벤남은 탈락해야 했고 강연서는 경기장에 큰 충격파를 던졌다'고 언급했다.

이어 '이 14세 소녀는 이날 완벽 그 자체였으며, 완벽한 150점을 기록하며 아시안게임 신기록을 세웠다. 2011년 11월 1일에 태어난 강연서는 대한민국 국가대표로 선발된 역대 최연소 궁사가 되며 역사를 썼다. 그녀의 아시안게임 출전은 김제덕이 보유했던 이전 기록을 경신한 후에 이루어졌다. 강연서는 이제 그 기준을 3년 앞당겨 낮추며 한국 역사상 최연소 국가대표 궁사로 인정받았다'며 '그녀의 발탁은 또한 젊은 유망주에게 결과를 맡기기로 결정한 한국 양궁의 방향성 변화를 알리는 신호탄'이라고 분석했다.

집중하는 강연서 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 16강 한국 강연서와 인도 조티 수레카 벤남의 경기. 한국 강연서가 과녁을 조준하고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

컴파운드 신예 강연서는 오는 30일에 다시 한번 한국 차세대 양궁스타로서 인도와의 단체 4강전을 치른다. 다음달 1일에는 컴파운드 4강 개인전이 기다리고 있다. 이번 대회에서 한국 최연소 양궁 아시안게임 금메달 탄생 기대감이 커지고 있다.