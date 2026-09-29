[아시안게임]'3년전 아픔 복수해주마'이소희-백하나, 중국 상대 복수혈전…류성수-탄닝에 세계선수권 우승 제물 삼았던 기세 살려야

[스포츠조선 최만식 기자] 24년 만에 금메달에 도전하는 배드민턴 여자복식 이소희-백하나가 복수전·맞대결 연승 행진을 노린다.
세계랭킹 2위 이소희-백하나는 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 아시안게임 배드민턴 여자복식 결승 류성수-탄닝과 경기를 치른다.
세계 1위 류성수-탄닝은 한국에 만만하지 않은 상대인 것은 분명하다. 이소희-백하나는 역대 맞대결에서 7승11패를 기록중이다.
하지만 믿는 구석, 자신감이 있다. 가장 최근 성사된 맞대결에서 완승을 거둔 바 있다.
배드민턴 국제대회에서 가장 권위가 있는 2026 세계개인선수권대회(8월) 결승에서 류성수-탄닝 조를 2대0(21-15, 21-15)으로 완파하고 정상에 오른 바 있다.
이전까지 치른 5차례 맞대결에서 5연패를 하다가 더 큰 무대에서 거둔 쾌거였다. 이소희-백하나는 지난해 말 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 파이널 준결승에서 3연패 끝에 승리하면서 복수에 성공했다. 여세를 몰아 결승전에서도 일본 조를 물리치고 2025년 '왕중왕전'을 제패했다.
이번 아시안게임 결승에서도 세계선수권의 기세를 이을 것이란 기대가 충분한 상황이다.
여기에 이소희-백하나는 2023년에 열린 항저우아시안게임에서의 복수도 해야 한다. 당시 둘은 결승전에서 천칭천-자이판, 중국 조에 0대2(18-21, 17-21)로 패하며 분루를 삼켰다.
지금은 시간이 흘러 중국의 간판 복식조가 류성수-탄닝으로 바뀌었지만 이소희-백하나를 울게 했던 '만리장성'은 변하지 않았다.
이소희-백하나는 3년 전의 아픔을 말끔하게 씻어내고 세계 1위의 킬러로 발돋움할 기회를 찾아 나선다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com