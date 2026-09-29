개인 최고 깼다! '차세대 역도 요정' 전희수의 무한 성장→첫 AG 출전 5위 마무리…부녀 동반 메달은 다음으로 [나고야 LIVE]

(260929) -- NAGOYA, Sept. 29, 2026 (Xinhua) -- Jeon Heesoo of South Korea competes during the women's 86kg final of weightlifting at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Nagoya, Japan, Sept. 29, 2026. (Xinhua/Yu Yang)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 한국 역도의 미래 전희수(19·고양시청)이 개인 최고 기록을 깼지만 메달 획득에는 실패했다.

전희수는 29일 일본 아이치현 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 역도 86㎏ 그룹A 결선에서 인상 107㎏·용상 141㎏ 합계 248㎏을 들어올리며 5위를 기록했다.

전희수의 아버지는 2010년 광저우 대회에서 은메달을 목에 걸었던 전상균. 부녀 최초의 아시안게임 역도 메달은 불발됐지만, 종전 230㎏(인상 102㎏ 용상 128㎏)를 깬 개인 최고 기록을 세우며 다음을 기대하게 했다.

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인상 1차 시기에서 개인 최고인 103㎏을 성공시키면서 기분 좋은 출발을 했다. 그러나 2차 시기 107㎏을 신청했지만 아쉽게 실패했다. 심기일전해 맞이한 3차 시기에서 107㎏을 들어올리면서 6위로 인상을 마쳤다.

용상에서는 137㎏를 신청했다. 1차 시도는 실패. 그러나 2차 시도에서 성공시켰고, 3차 시도에 141㎏에 도전했다. 메달권은 멀어졌지만, 141㎏를 성공시키면서 개인 최고 기록 경신에 만족해야만 했다.

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한편, 여자 86㎏ 금메달은 중국의 우옌에게 돌아갔다. 우옌은 인상 124㎏·용상 149㎏ 합계 273㎏ 성공했다.

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은메달은 인상 124kg 용상 148kg 합계 272kg을 성공한 바레인의 알리나 마루슈차크가 받았다. 우옌이 용상 2차 시기까지 합계 273㎏을 기록한 가운데 마루슈차크는 3차 시기에서 148㎏를 신청하며 은메달 굳히기에 들어갔다. 결국 3차 시기 성공으로 은메달을 확정했다.

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3위는 인상 113㎏·용상 146㎏ 합계 259㎏을 성공한 이란의 마흐사 베헤슈티에게 돌아갔다.

한편, 한국은 여자 +86㎏급 그룹에서 '세계랭킹 1위' 박혜정이 금메달 사냥에 도전한다.

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나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com