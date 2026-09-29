'제발 그만해!' 일본, 또 일본, 또또 일본! 최악의 숙소 배정, 버스 노쇼로는 모자랐나...韓 육상 동메달 강탈당할 뻔, "日 이의 제기 때문"

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[스포츠조선 이현석 기자]일본이 또 엮였다. 한국의 동메달까지 위협했다.

서민준(서천군청), 나마디 조엘진(예천군청), 이재성(전남광주시청), 비웨사 다니엘 가사마(안산시청)로 구성된 대표팀은 28일 일본 나고야 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 400m 계주 결선에서 38초43의 한국신기록으로 3위에 올랐다. 이번 대회에서 지난해 5월 아시아육상선수권대회에서 세운 한국 기록 38초49, 0.06초를 앞당긴 한국 대표팀은 2022년 항저우 대회에 이어 두 대회 연속 해당 종목 동메달을 목에 걸었다.

다만 순탄치 않았다. 27일 열린 남자 400m 계주 예선 2조에서 39초33의 기록으로 일본(38초71), 태국(38초89), 오만(38초99)에 이어 조 4위, 전체 7위를 기록했던 한국은 실격 처리가 나오며 당황했다. 실수가 나온 김시온에서 조엘진의 바통 터치에서 바통 터치 구간을 넘었다는 판정, 결선에 오를 순위에 오르고도 탈락할 위기에 처하고 말았다. 곧바로 항소에 나섰다. 인용을 기대하기는 쉽지 않은 현실이었다.

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다행히 항소는 받아들여졌다. 하경수 육상 남자 단거리 대표팀 감독은 28일 "판정 직후 우리가 가진 영상을 모두 제출하면서 실격 대상이 아니라고 즉시 항소했고, 주최 측은 우리의 주장을 받아들였다. 우리는 결선에 진출하게 됐다"고 밝혔다. 결선은 1번 레인에 배정됐다.

1레인의 핸디캡에도 불구하고 한국은 뜨거운 경기력을 자랑했다. 스타트 총성이 울리고 서민준이 조엘진에게 바통을 잘 넘겼다. 2명을 제친 후 6위까지 뛰어올랐다. 이재성까지 깔끔하게 연결됐고, 마지막 비웨사가 폭발적인 스퍼트로 3위까지 뛰어올랐다. 동메달을 획득하며 선수들은 서로를 얼싸안았다.

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하지만 문제는 끝나지 않았다. 대회 홈페이지에는 38초49, 4위로 통과한 태국이 동메달을 딴 것으로 표기, 당황스러운 상황이 연출됐다. 하 감독은 "일본 대표팀이 이의 제기를 했다고 들었다"며 "조직위원회에서 명확한 설명을 하지 않았고 홈페이지에 이해하기 어려운 결과가 떴다"고 했다. 대표팀은 곧바로 항의했고, 조직위는 한참 뒤 한국을 동메달리스트로 재조정해 발표했다. 갑자기 일본의 이의 제기로 한국이 동메달을 박탈당할 뻔했던 것은 이해하기 쉽지 않은 결정이다.

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일본으로 인한 문제가 계속해서 반복되고 있다. 한국 선수단을 괴롭히고 있다. 축구 대표팀은 카타르전이 열린 지난 15일 축구장이 아닌 야구장을 다녀왔고, 16일 회복 훈련 때는 버스가 오지 않았다. 가장 큰 문제는 농구 대표팀에서 발생했다. 한국 남자 농구 대표팀은 결승전이 열린 20일 오전 훈련장 이동을 위한 차량이 오지 않아 훈련하지 못하는 일을 겪기도 했다. 최근에는 배구 대표팀까지 버스 문제로 훈련을 취소했다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com