'0-11, 어떻게 이런 점수가 나와' 日 여자 탁구 복식 결승, '만리장성' 중국 최강조에 0-4 36분 만에 완패..팬들 충격 반응 "설마" "너무 강해"

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Table Tennis - Sky Hall Toyota, Toyota, Japan - September 28, 2026 Silver medallists Japan's Miwa Harimoto and Japan's Hina Hayata celebrate on the podium during the medal ceremony REUTERS/Andrew Couldridge

(260928) -- TOYOTA, Sept. 28, 2026 (Xinhua) -- Harimoto Miwa (L)/Hayata Hina of Japan react ahead of the women's doubles semifinals of table tennis against Doo Hoi Kem/Ng Wing Lam of China's Hong Kong at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Toyota of Aichi Prefecture, Japan, Sept. 28, 2026. (Xinhua/Cheong Kam Ka)

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Table Tennis - Sky Hall Toyota, Toyota, Japan - September 28, 2026 Gold medallists China's Man Kuai and China's Manyu Wang celebrate on the podium during the medal ceremony REUTERS/Andrew Couldridge

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[스포츠조선 노주환 기자]"설마" "너무 강하다"

일본 탁구팬들이 큰 충격에 빠졌다. 중국의 벽이 너무 높았기 때문이다. 알고는 있었지만 홈 코트에서 제대로 당했다.

일본 여자 탁구 듀오 하리모토 미와-하야타 히나 조는 여자 복식에서 60년 만의 아시안게임 금메달에 도전했지만 미치지 못했다. 일본은 1966년 방콕대회에서 후쿠아조 노리코-야마나카 노리코 조가 우승한 게 마지막이었다.

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Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Table Tennis - Gold Medal Match - Sky Hall Toyota, Toyota, Japan - September 28, 2026 China's Man Kuai and China's Manyu Wang in action during the women's doubles final against Japan's Miwa Harimoto and Japan's Hina Hayata REUTERS/Andrew Couldridge

일본은 28일 일본 스카이홀 도요타에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 탁구 여자 복식 결승에서 중국(왕만위-콰이만 조)에 게임 스코어 0대4(0-11, 11-13, 4-11, 9-11)로 완패했다.

첫번째 게임이 충격적이었다. 일본이 단 한 점도 뽑지 못했다. 내리 11점을 내줬다. 중국의 파워를 감당하지 못했다. 강하게 넘어오는 공에 고전하며 11연속 실점으로 게임을 내줬다. 1점도 얻지 못한 충격적인 스타트에 팬들도 충격을 받다고 일본 매체 닛칸스포츠는 전했다. 관련 소식을 전한 X에서 팬들의 반응이 올라왔다. 팬들은 "설마" "대박" "너무 강하다" "전혀 실수 안 하네" 등의 놀란 반응을 올렸다.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Table Tennis - Sky Hall Toyota, Toyota, Japan - September 28, 2026 Gold medallists China's Man Kuai and China's Manyu Wang celebrate on the podium during the medal ceremony with silver medallists Japan's Miwa Harimoto and Japan's Hina Hayata and bronze medallists Thailand's Suthasini Sawettabut and Thailand's Orawan Paranang and Hong Kong's Hoi Kem Doo and Hong Kong's Wing Lam Ng REUTERS/Andrew Couldridge

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기선을 제압 당한 일본은 두번째 게임에서 듀스 접전을 벌였지만 11-13으로 내줬다. 이후 제대로 반격하지 못하고 경기 시작 36분 만에 금메달을 내주며 고개를 숙였다.

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일본 여자 탁구는 이번 대회에서 앞서 단체전서 은메달을, 단식에서 동메달을 획득했다. 지금까지 은메달 2개, 동메달 1개를 차지했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com