"金金金金金金金! 北은 역도 하나만 판다" AG 금7 모두 역도에서! 출전선수 10인 전원 메달-세계新 퍼레이드 '깜놀'[아이치-나고야아시안게임]

Oh Kwang Ok of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

Song Kuk Hyang of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

( Ro Kwang Ryol of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

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[스포츠조선 전영지 기자]북한 역도가 아이치-나고야아시안게임에서 다시 한번 세계를 놀라게 했다.

'역도 강국' 북한은 29일까지 아시안게임 역도 한 종목에서만 금메달 7개를 포함 10개의 메달을 휩쓸며 종합순위 9위에 랭크됐다. 금메달 7개는 북한이 이번 대회에서 따낸 금메달 전부다.

역도 종목 최종일인 29일 여자 86㎏ 초과급(+86㎏급), 남자 110㎏급 엔트리에 북한 선수가 없는 만큼 북한은 23~28일 엿새간 역도 일정을 사실상 마무리했다. 일본 나고야시 중소기업진흥회관에서 열린 아시안게임 역도 경기는 연일 북한 역도 선수들의 독무대를 방불케 했다. 10명이 출전해 금메달 7개 포함 10명 전원이 포디움에 올랐다. 리성금, 오광옥, 송국향, 리원주, 리충송, 로광렬 등 간판스타들이 세계기록을 쏟아냈다.

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Song Kuk Hyang

Kang Hyon Gyong of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

23일 여자 49㎏급에서 '간판스타' 리성금이 인상 94㎏, 용상 121㎏, 합계 215㎏을 들어올리며 첫 금메달을 가져갔다. 용상에서 체중의 2.5배를 거뜬히 들어올리는 괴력을 발휘했다. 국제역도연맹이 지난달 체급 개편과 함께 새로운 체급별 기준을 책정한 가운데 인상, 용상, 합계 모두 세계신기록으로 등재됐다. 같은날 강현경이 여자 53㎏급에서 인상 99㎏, 용상 124㎏, 합계 223㎏의 아시안게임 기록으로 우승했다. 첫 날부터 2개의 금메달을 모두 휩쓸었다.

Gold medalist Pak Myong Jin of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

(Gold medalist Pak Myong Jin of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

Gold medalist Ri Won Ju of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

24일 남자 65㎏급에서 박명진이 인상 146㎏, 용상 182㎏, 합계 328㎏으로 금메달, 방은철이 남자 60㎏급에서 인상 127㎏, 용상 174㎏, 합계 301㎏으로 은메달을 목에 걸었다.

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25일 오광옥이 여자 57㎏급에서 인상 104㎏, 용상 134㎏, 합계 238㎏으로 '세계신' 금메달, 박진해가 여자 61㎏급에서 인상 109㎏(세계신), 용상 139㎏, 합계 248㎏으로 은메달을 가져갔다. 26일 남자 70㎏급 리원주가 인상 151㎏, 용상 198㎏, 합계 349㎏으로 '세계신' 금메달, 리충송이 남자 75㎏급에서 인상 162㎏ 세계신기록을 들어올린 후, 용상 195㎏을 더해 합계 357㎏, 동메달을 가져갔다.

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27일 송국향이 여자 69㎏급에서 인상 121㎏, 용상 152㎏, 합계 273㎏으로 세계신 금메달, 28일 남자 85㎏급 로광렬이 인상 165㎏, 용상 214㎏, 합계 379㎏으로 마지막 세계신 금메달을 획득하며 금빛 릴레이를 마무리했다.

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북한 역도는 1980년 모스크바올림픽 호봉철이 남자 52㎏급 은메달을 따면서 포디움의 역사를 시작했다. 2008년 베이징에서 박현숙이 북한 역도 사상 첫 올림픽 금메달을 따냈고, 2012년 런던에서는 엄윤철, 김은국, 림정심이 나란히 정상에 올랐다. 2016년 리우에서 림정심이 다시 금메달을 따냈다. 올림픽 역도에서 금5, 은8, 동5를 획득했다.

아시안게임에선 2018년 자카르타-팔렘방 대회에서 금메달 8개 등 총 10개의 메달을 휩쓴 이후 초강세다. 코로나 팬데믹으로 인한 국경 봉쇄로 2019년 12월 이후 4년 가까이 국제 무대에서 사라졌던 북한은 2023

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Oh Kwang Ok of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

Gold medalist Oh Kwang Ok of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK)

년 항저우아시안게임에 재등장하자마자 역도에서 금메달 6개를 휩쓸었다. 2024년 바레인세계선수권에선 북한 대표팀 17명 전원이 메달을 획득하며 주목받았다. 이번 대회에선 여자 역도의 압도적 강세가 두드러진다. 박진해의 여자 61㎏급을 제외하고 출전한 여자 전종목에서 금메달을 휩쓸었고, 세계신기록 퍼레이드를 이어갔다.

북한 역도의 경쟁력은 '힘 센 에이스' 한두 명의 재능에 의존하는 것이 아닌 천재를 계속 만들어내는 지속가능한 시스템과 체급 불문 폭넓은 선수층에 있다. 1980년 이후 40년 넘게 축적된 노하우로 어린 선수를 조기발굴하고 체급별로 전문화한 뒤 국가대표에 집중시키고, 또 하나의 강국 중국과의 치열한 경쟁 속에 장기간 훈련을 거쳐 국제 무대에 내보내고 있다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com