이런 악몽있을까...안세영 대체 어떻게 버텼나! 前 세계 1위 폭탄 발언, "조금만 움직여도 힘이 빠져"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이현석 기자]무리한 일정 탓에 선수들은 제 기량을 내기 어려웠다고 토로했다. 세계 1위도 마찬가지였다.

인도네시아의 CNN인도네시아는 28일(한국시각) '조나탄 크리스티가 아시안게임에서 로 킨 유에게 패배 후 완전히 회복하지 못한 상태였다고 인정했다'고 보도했다.

26일 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 32강과 16강, 선수들이 납득하기도 어려운 말도 안 되는 일정이 진행됐다. 하루 2경기, 국제대회에서 엄청난 출전 경력을 보유한 안세영조차 경험한 적 없는 초유의 경기 스케줄을 선수들이 소화해야 했다. 여자 단식 뿐만 아니라, 남자 단식, 혼합 복식, 남녀 복식 모두 상황이 크게 다르지 않았다.

Advertisement

무리한 일정 탓에 몸 상태 관리가 어려울 수밖에 없었다. 한국은 이 과정에서 김가은과 최지훈에 부상 문제로 기권했다. 안세영은 경기와 경기 사이에 잠시 호텔로 돌아갔지만, 거의 휴식을 취하지 못하고 약간의 정비 후에 돌아왔음을 밝혔다. 일부 선수들은 두 번째 경기가 언제 시작될지 모른다는 불안감에 경기장에 그대로 남기도 했다.

이러한 문제에 대해 현재 배드민턴 세계 랭킹 3위이자, 지난 주까지 세계 랭킹 1위였던 크리스티가 쓴소리를 남겼다. 크리스티는 이번 대회 남자 단식 8강에서 싱가포르의 로 킨 유에게 0대2(14-21, 19-21)로 패배해 탈락했다.

Advertisement

CNN인도네시아는 '크리스티는 패배로 인해 아시안게임 메달 획득에 실패했다. 그는 패배 후 회복 시간 부족을 패배의 원인으로 꼽았다. 그는 27일 새벽 2시에 16강전을 마쳤고, 이후 당일 오후 2시에 코트에 복귀해야 했다. 이로 인해 컨디션에 상당한 영향을 미쳤다'고 전했다.

Advertisement

크리스티는 "결과가 어떻든 항상 감사한 마음이다. 다만 실망스럽다. 정말 많이 실망했다. 경기 자체 때문이 아니라, 회복 시간이 너무 부족해서 최적의 상태가 아니었기 때문이다"며 "새벽 2시에 경기를 마치고 호텔까지 가는 데 50분이 걸렸다. 3시 30분쯤에야 겨우 잠들어서 9시에 일어났다. 사실 여기 도착했을 때는 몸 상태가 괜찮았는데, 경기를 하고 나니 이미 힘과 스피드가 고갈된 상태였고, 조금만 움직여도 바로 힘이 빠지는 걸 느꼈다. 어떻게든 버티려고 했지만, 체력은 다시 떨어졌다"고 당시 상황을 설명했다.

Advertisement

대부분의 선수들이 같은 반응을 보였다. 인도의 푸살라 신두는 "8시간 동안 세 경기를 치렀다"며 고통을 호소했다. 다만 이런 반응과 달리 여자 단식 세계 랭킹 1위 안세영은 꾸준히 좋은 경기력을 펼쳤다. 안세영의 독보적인 기량, 더불어 엄청난 체력까지 놀라울 수밖에 없는 이유다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com