한국은 결선 0명인데, 일본 육상 역대급 유망주 탄생...2009년생 기대주, 허들 400m 'U-18 세계 신기록' 은메달

로이터연합뉴스

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[스포츠조선 김대식 기자]일본 육상에 역대급 재능이 탄생했다.

고토 타이주(일본)는 28일 일본 나고야 시티 미즈호공원 육상경기장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 육상 허들 400m 결선에서 은메달을 획득했다.

타이주는 47초93이라는 기록으로 1위에 0.11초 부족했다. 초반까지는 선두를 지켰지만 막판에 역전을 당하면서 은메달을 차지했다. 은메달에도 불구하고, 일본은 난리가 났다. 일본 매체 디 앤서는 타이주의 활약에 감탄했다.

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매체는 '남자 400m 허들 결승에서 타이주가 일본 역대 2위 타이인 47초93을 기록하며 은메달을 목에 걸었다. 17세의 슈퍼 고교생이 일궈낸 이 쾌거는 큰 반향을 불러일으키며 해외에까지 충격을 전파했다'며 해외에서도 화제가 되고 있다고 주목했다.

이렇게 일본에서 난리가 난 이유는 타이주가 고등학생 2학년, 2009년생이다. 앞으로 더 발전할 가능성이 무궁무진하다. 타이주가 성인 대회에서 국가대표로 출전한 것도 이번이 처음이다. 디 앤서는 '시니어 무대에서 처음으로 일본 대표팀에 발탁된 고등학교 2학년 타이주는 47초82로 우승한 바셈 헤메이다(카타르)에게 마지막 직선주로에서 추월을 허용했으나, 48초대의 벽을 돌파했다. 일본 역대 2위인 나리사코 겐지와 어깨를 나란히 하는 기록을 세웠다'고 언급했다.

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타이주가 넘어선 48초대의 벽은 18세 이하(U-18) 선수 중에서는 세계 최초다. U-20 선수 중에서는 세계에서 3번째다. 앞으로 타이주가 더 발전한다면 허들 종목에서 세계 수준의 선수를 배출할 수 있는 일본이다.

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타이주는 이미 일본 무대에서는 압도적인 잠재력으로 유명했다. '타이주는 지난 6월 일본선수권대회에서 세계선수권 동메달리스트인 타메스에 다이가 보유하고 있던 고교 기록을 30년 만에 경신했다. 일본 역대 4위이자 U18 세계 최고 기록인 48초09로 우승을 차지했다. U20 세계선수권대회에서도 은메달을 획득했다. 일본 연령대 최고의 허들 선수에서, 세대의 틀을 뛰어넘어 전 세계가 주목하는 존재로 급성장하고 있다'며 기대감을 드러냈다.

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한국은 허들 400m 종목에서 결선에 오른 선수조차 없다.