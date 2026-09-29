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'아깝다' 세계 2위 이소희-백하나 대형 사고 칠 뻔, 세계 1위와 40분 접전 끝에 1게임 내줬다...여자 복식 결승 류성수-탄닝에 1게임 26-28 패배

이현석 기자

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'아깝다' 세계 2위 이소희-백하나 대형 사고 칠 뻔, 세계 1위와 40분 접전 끝에 1게임 내줬다...여자 복식 결승 류성수-탄닝에 1게임 26-28 패배

[스포츠조선 이현석 기자]이소희-백하나 조가 세계 1위를 상대로 기선제압에는 실패했다.

이소희-백하나 조는 29일 일본 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 복식 결승전에서 중국의 류성수-탄닝 조와의 경기에서 1게임을 26-28로 패배했다.

한국 여자 복식의 에이스인 이소희-백하나 조는 이번 대회 유력한 금메달 후보 중 하나로 꼽힌다. 2023년부터 본격적으로 호흡을 맞춘 두 선수는 각기 다른 장점으로 빠르게 세계 정상권으로 올라섰다. 2024년 10월 세계 랭킹 1위까지 올랐다.

'아깝다' 세계 2위 이소희-백하나 대형 사고 칠 뻔, 세계 1위와 40분 접전 끝에 1게임 내줬다...여자 복식 결승 류성수-탄닝에 1게임 26-28 패배

다만 이번 아시안게임에서는 초반 어려움을 겪었다. 단체전이 유독 힘들었다. 승리가 기대됐던 8강과 4강에서 모두 패했다. 일본과의 4강전에서도 1복식 주자로 나섰지만, 마츠모토 마유-후쿠시마 유키 조(3위)에 0-2(15-21, 19-21)로 무릎을 꿇었다. 한국은 일본에 매치 스코어 1대3으로 패했다. 단체전 2연패를 노렸지만 동메달로 마무리했다. 당시 이소희-백하나 조는 "팀원들에게 미안하다. 만회할 수 있는 기회가 왔으면 좋겠다"고 했다.

여자 복식은 달랐다. 4강까지 올라 우에사카 린-나카니시 키에 조를 제압하며 은메달을 확보하고 결승 무대로 향했다. 결승에서 마주한 상대는 현재 세계 1위인 류성수-탄닝 조였다. 이들 중국 조에 5연패를 당하며 고전했으나, 최근 가장 중요한 무대인 세계선수권대회에서 류성수-탄닝 조를 꺾고 한국 여자 복식 31년 만의 우승을 일궈낸 바 있었기에 기대감도 확실했다.

'아깝다' 세계 2위 이소희-백하나 대형 사고 칠 뻔, 세계 1위와 40분 접전 끝에 1게임 내줬다...여자 복식 결승 류성수-탄닝에 1게임 26-28 패배

초반 흐름을 내줬던 이소희-백하나 조는 빠르게 상대를 공략하며 따라 붙는 모습이었다. 8-8, 경기를 원점으로 돌리는 저력이 돋보였다. 일진일퇴의 공방과 함께 한국은 끈질기게 중국의 공격을 막아내며 버텼다. 중국이 달아나면 한국이 쫓아가는 양상이 반복되며, 10-11에서 인터벌을 맞이했다.

한국은 이소희의 엄청난 백핸드 리시브에 이은 중국의 범실로 12-11, 흐름을 뒤집었다. 한국은 중국이 쫓아오는 흐름에도 끊어내는 득점을 뽑아내며 백중세를 유지했다. 한국은 중국의 챌린지까지 실패하며 14-13으로 격차를 지켜냈다.

중국은 긴 랠리 끝에 류성수의 날카로운 드라이브가 코트 가장자리에 꽂히며 16-15로 다시 경기를 뒤집었다. 이후에도 치열한 공방전을 벌이며 18-18, 경기 균형은 쉽게 깨지지 않았다. 탄닝의 리턴과 류성수의 스매시가 네트에 걸리며 한국이 20-18로 우위를 점했다. 계속된 듀스까지 이어진 접전 끝에 결국 1게임은 26-28로 졌다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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