"대~한민국!" 김대현 문체부 차관 나고야-아이치AG 안세영 결승전 등 직관응원...선수촌 애로사항 직접 점검[오피셜]

사진제공=문화체육관광부

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[스포츠조선 전영지 기자]김대현 문화체육관광부(이하 문체부) 제2차관은 29일부터 내달 1일까지 2026년 아이치-나고야아시안게임 현장을 찾아 대한민국 선수단을 응원한다.

김 차관은 일본 나고야-아이치현 일원에서 경기 현장과 선수촌을 찾아 선수단을 격려한다. 29일 이소희-백하나의 여자복식 결승, 안세영의 여자단식 결승전이 열리는 배드민턴 경기장, 30일 오전 양궁 컴파운드 경기장, 오후 유도 경기장을 차례로 찾아 선수단의 도전을 직관, 응원한다.

선수단이 생활하는 선수촌도 방문한다. 이번 대회는 선수촌 신축 대신 컨테이너, 크루즈, 기존 숙소 등을 활용해 숙소를 분산해서 운영하고 선수단을 지원하는 상황본부도 아이치-나고야 현지에서 5개소로 나눠 운영중이다. 김 차관은 메인 선수촌에 해당하는 '가든 피어' 컨테이너 선수촌과 인근의 '킨조 피어' 크루즈 선수촌을 찾아 우리 선수단을 밀착 지원하는 대한체육회 관계자들을 격려하고 애로사항을 확인한다. 또 '코리아하우스'도 방문해 운영 현장을 점검하고 대한체육회와 관광공사로부터 현장 반응을 청취한다. 코리아하우스는 나고야 현지에서 우리 선수단 지원과 스포츠 외교, 한국 문화·관광 홍보의 거점으로 큰 인기를 끌고 있다.

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김대현 문체부 제2차관은 "우리 국가대표 선수들은 아시아 최고의 무대에서 놀라운 활약을 보여주고 있다. 선수들의 노력과 땀방울이 후회 없는 결실로 돌아오길 바란다"면서 "문체부는 무엇보다 중요한 우리 선수들의 안전과 건강을 위해 끝까지 최선을 다해 지원할 것"이라고 약속했다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com