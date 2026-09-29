'더 이상 이변 없다!' 대한민국 女 양궁 강채영→오예진 개인전 8강 안착…男 김제덕은 '충격' 탈락

사진=연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]강채영(모비스 양궁단)과 오예진(광주은행)이 리커브 여자 개인전 8강에 나란히 안착했다.

강채영은 29일 일본의 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 키르티(인도)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 리커브 여자 개인 16강전에서 7대3(28-25, 29-28, 29-29, 28-29, 28-26)으로 이겼다. 그는 앞서 열린 32강전에선 푸니카 종크라이작(태국)을 7대1(29-29, 29-24, 30-27, 29-19)로 이겼다.

강채영은 2018년 자카르타-팔렘방아시안게임, 2021년 열린 도쿄올림픽 여자 단체전에서 연달아 금메달을 목에 걸었다. 하지만 2023년 열린 항저우 대회에선 랭킹 라운드만 치르고 결선에 나서지 못했다. 2023년 세계랭킹 5위에서 2024년 15위로 떨어졌지며 어려움을 겪기도 했다. 포기는 없었다. 강채영은 2025년 세계선수권 여자 개인전 금메달을 따내며 세계랭킹 1위로 뛰어올랐다. 이번 대회를 앞두곤 대표팀 최종 평가전에서 후배들과 치열한 경쟁 끝에 1위를 차지했다. 오랜만에 메이저 종합 대회에 나선 강채영은 날카로운 활끝을 자랑하고 있다. 그는 지난 26일 열린 랭킹 라운드에서 720점 만점에 685점을 쏴 1위로 본선에 올랐다. 이번 대회에서 개인전은 물론이고 여자 단체전, 혼성 단체전까지 '3관왕'에 도전한다.

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함께 출격한 오예진도 8강에 진출했다. 그는 32강전에서 리엠 알-사에이(카타르)를 6대0(30-28, 28-26, 28-25)으로 제압했다. 16강전에선 레자 옥타비아(인도네시아)를 7대3(29-27, 29-30, 28-28, 29-28, 29-28)으로 눌렀다.

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한편, 앞서 열린 남자 개인전에선 이변이 벌어졌다. 김제덕(예천군청)이 16강전에서 니라지 차우한(인도)에 4대6(28-30, 29-29, 30-29, 29-29, 27-29)으로 패했다.

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이우석은 슛오프 끝에 8강행 티켓을 거머쥐었다. 이우석은 레자 샤바니(이란)와의 16강전에서 6대5(28-30, 22-26, 29-26, 29-29, 29-28, 10-9)로 역전승했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com