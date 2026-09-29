[속보]미친 명승부! '세계 2위' 이소희-백하나, 1시간51분 드라마 끝에 '세계 1위' 중국 잡았다... 결승서 2-1 대역전승 '24년만의 여자 복식 금메달'![이치노미야 현장]

'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 명승부 끝에 금메달을 목에 걸었다.'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 29일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 결승전에서 중국의 류성수-탄닝 조에 2대1(26-28, 21-18, 21-18) 대역전 드라마를 썼다. 지난 항저우 대회에서 은메달을 획득했던 이소희-백하나 조는 이번 대회에서 금메달로 색깔을 바꿨다. 2002년 부산 대회의 라경민-이경원 조에 이어 24년 만의 금메달이라는 역사를 썼다.

'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 명승부 끝에 금메달을 목에 걸었다.'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 29일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 결승전에서 중국의 류성수-탄닝 조에 2대1(26-28, 21-18, 21-18) 대역전 드라마를 썼다. 지난 항저우 대회에서 은메달을 획득했던 이소희-백하나 조는 이번 대회에서 금메달로 색깔을 바꿨다. 2002년 부산 대회의 라경민-이경원 조에 이어 24년 만의 금메달이라는 역사를 썼다.

Advertisement

Advertisement

[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 명승부 끝에 금메달을 목에 걸었다.

'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 29일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 결승전에서 중국의 류성수-탄닝 조에 2대1

(26-28, 21-18, 21-18) 대역전 드라마를 썼다. 지난 항저우 대회에서 은메달을 획득했던 이소희-백하나 조는 이번 대회에서 금메달로 색깔을 바꿨다. 2002년 부산 대회의 라경민-이경원 조에 이어 24년 만의 금메달이라는 역사를 썼다.

Advertisement

이소희-백하나 조는 한국 여자복식의 에이스다. 2023년부터 본격적으로 호흡을 맞춘 두 선수는 각기 다른 장점으로 빠르게 세계 정상권으로 올라섰다. 2024년 10월 세계 랭킹 1위까지 올랐다.

2023년 전영오픈과 인도네시아오픈, 2024년 아시아선수권에서 정상에 올랐고 지난해에는 월드투어 파이널까지 제패했다. 지난달 인도 뉴델리에서 열린 2026년 세계선수권에서는 여자 복식 세계 챔피언에 등극했다. 한국 여자복식의 세계선수권 우승은 무려 31년 만이었다.

'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 명승부 끝에 금메달을 목에 걸었다.'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 29일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 결승전에서 중국의 류성수-탄닝 조에 2대1(26-28, 21-18, 21-18) 대역전 드라마를 썼다. 지난 항저우 대회에서 은메달을 획득했던 이소희-백하나 조는 이번 대회에서 금메달로 색깔을 바꿨다. 2002년 부산 대회의 라경민-이경원 조에 이어 24년 만의 금메달이라는 역사를 썼다.

Advertisement

많은 기대 속에 이번 아시안게임에 나선 이소희-백하나 조는 기대와 다른 모습을 보였다. 여자 단체전 8강과 4강에서 모두 패했다. 8강 말레이시아전에서 세계 랭킹 5위 펄리 탄-티나 무랄리타란 조에 0대2(20-22, 17-21)로 패했다. 당시만 하더라도 큰 의미를 두지 않았다.

Advertisement

하지만 일본과의 4강전에서도 1복식 주자로 나섰지만, 마츠모토 마유-후쿠시마 유키 조(3위)에 0-2(15-21, 19-21)로 무릎을 꿇었다. 한국은 일본에 매치 스코어 1대3으로 패했다. 단체전 2연패를 노렸지만 동메달로 마무리했다.

Advertisement

이소희-백하나 조는 "팀원들에게 미안하다. 만회할 수 있는 기회가 왔으면 좋겠다"고 했다.

여자 복식 개인전이 그 무대였다. 출발은 쉽지 않았다. 세계 11위 페브리아나 쿠수마-메일리사 푸스피타 사리 조(인도네시아)를 만난 이소희-백하나 조는 무려 1시간23분의 대혈투를 펼쳤다. 2대1(21-16 15-21 21-9)로 물리치고 힘겹게 8강에 합류했다.

Advertisement

'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 명승부 끝에 금메달을 목에 걸었다.'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 29일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 결승전에서 중국의 류성수-탄닝 조에 2대1(26-28, 21-18, 21-18) 대역전 드라마를 썼다. 지난 항저우 대회에서 은메달을 획득했던 이소희-백하나 조는 이번 대회에서 금메달로 색깔을 바꿨다. 2002년 부산 대회의 라경민-이경원 조에 이어 24년 만의 금메달이라는 역사를 썼다.

8강전 역시 힘겨웠다. 대만의 슈인후이-린지윤(세계 12위)을 2대0(22-20, 21-17)으로 꺾었다. 1게임에서 듀스까지가는 접전을 펼쳤다. 22-20으로 가까스로 승리했다. 무려 31분이나 걸렸다. 2게임에서는 실력을 발휘했다. 12-12 이후 연속 득점으로 승기를 잡은 뒤 여유있게 상대의 추격을 따돌리며 21-17로 준결승행을 결정지었다.

4강에서 일본의 나카니시 키에-우에사카 린 조를 만났다. 단체전의 복수전이다. 당시 김혜정-정나은을 꺾은 조가 나카니시-우에사카 조였다. 이 패배로 단체전 결승전에 실패한만큼, 이소희-백하나 조는 대리 복수전을 치렀다.

1게임, 범실로 선제점을 내줬다. 2-4에서 내리 3점을 따내며 5-4로 뒤집었다. 이후 시소게임이 이어졌다. 7-7에서 치고 나갔다. 연속 점수를 따며 스코어를 벌렸다. 11-7, 4점차로 인터벌을 맞이했다. 12-8에서 이소희가 절묘한 대각선 공격을 성공시키며 5점차까지 앞서 나갔다. 상대범실까지 겹치며 16-9가 됐다. 17-12까지 쫓겼지만, 긴 랠리 끝에 18점 고지를 밟았다. 공격이 네트를 맞고 들어가는 행운까지 따르며, 21-13으로 1게임을 가져갔다.

Advertisement

'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 명승부 끝에 금메달을 목에 걸었다.'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 29일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 결승전에서 중국의 류성수-탄닝 조에 2대1(26-28, 21-18, 21-18) 대역전 드라마를 썼다. 지난 항저우 대회에서 은메달을 획득했던 이소희-백하나 조는 이번 대회에서 금메달로 색깔을 바꿨다. 2002년 부산 대회의 라경민-이경원 조에 이어 24년 만의 금메달이라는 역사를 썼다.

2게임 양상도 비슷했다. 먼저 리드를 내줬지만, 이어 연속득점으로 4-3, 역전에 성공했다. 기세를 탄 이소희-백하나 조는 8-4까지 앞서나갔다. 추격을 허용했지만, 11-7, 1게임과 마찬가지로 4점차로 인터벌에 돌입했다. 인터벌 이후에도 계속해서 득점을 쌓았다. 14-7, 더블스코어까지 앞서나갔다. 사실상 승기를 잡았다. 20-12, 매치포인트에서 마지막 공격을 성공시키며 승리했다.

2대0(21-13, 21-12) 완승을 거둔 이소희-백하나 조는 이번 대회 최고의 경기력으로 결승에 올랐다. "금메달로 단체전의 아픔을 만회하고 싶다"는 각오를 전했다,

결승 상대는 세계 1위 류성수-탄닝 조였다. 류성수-탄닝 조는 준결승에서 세계 5위 펄리 탄-무랄리타난 티나 조(말레이시아)를 상대로 고전 끝에 2대1(16-21, 22-20, 21-12) 역전승을 거뒀다. 1시간30분이 걸린 치열한 승부였다.

이소희-백하나 조는 류성수-탄닝 조에 약했다. 역대 전적이 7승11패다. 특히 올 시즌 5연속 패배를 당했다. 하지만 지난 달 반등의 포인트를 마련했다. 가장 큰 무대인 세계선수권에서 웃었다. 게임스코어 2대0(21-15, 21-15)으로 승리했다. 이소희-백하나가 "해볼만하다"고 입을 모은 이유다.

'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 명승부 끝에 금메달을 목에 걸었다.'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 29일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 결승전에서 중국의 류성수-탄닝 조에 2대1(26-28, 21-18, 21-18) 대역전 드라마를 썼다. 지난 항저우 대회에서 은메달을 획득했던 이소희-백하나 조는 이번 대회에서 금메달로 색깔을 바꿨다. 2002년 부산 대회의 라경민-이경원 조에 이어 24년 만의 금메달이라는 역사를 썼다.

대망의 결승전 1게임. 긴 랠리 끝에 선취점을 내줬다. 이소희의 스매시로 바로 따라붙었다. 매점수마다 긴 랠리가 이어졌다. 아슬아슬하게 마지막을 넘지 못하며 2-5로 끌려갔다. 이내 바로 따라갔다. 서브 폴트를 주고 받는 등 팽팽한 흐름이 계속됐다. 5-8로 벌어졌지만, 이내 엄청난 집중력을 보이며 8-8을 만들었다. 하지만 또 다시 서브에서 미스가 났다. 절묘한 드롭샷으로 10-10을 만들었다. 한 점을 더 내주며 10-11로 인터벌을 맞이했다.

푸싱 공격이 성공하며 다시 11-11. 이소희가 기가막힌 리시브로 상대 범실을 유도하며 12-11 리드를 잡았다. 1점의 리드를 두고 시소게임이 이어졌다. 상대 챌린지가 실패하며 14-13, 다시 리드를 잡았다. 득점 기회를 놓치자 반격을 허용, 15-15가 됐다. 엄청난 랠리에서 끝내지 못하며 15-16, 역전을 허용했다. 백하나의 센스있는 공격으로 16-16. 계속 중국이 달아나고 한국이 쫓아갔다. 18-18. 상대 범실로 역전에 성공, 이어 또 다시 상대 공격이 네트에 걸리며 게임 포인트를 만들었다. 하지만 다시 두 점을 내주며 듀스가 됐다. 엄청난 수비를 보였지만, 게임을 끝낼 기회를 놓쳤다.

'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 명승부 끝에 금메달을 목에 걸었다.'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 29일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 결승전에서 중국의 류성수-탄닝 조에 2대1(26-28, 21-18, 21-18) 대역전 드라마를 썼다. 지난 항저우 대회에서 은메달을 획득했던 이소희-백하나 조는 이번 대회에서 금메달로 색깔을 바꿨다. 2002년 부산 대회의 라경민-이경원 조에 이어 24년 만의 금메달이라는 역사를 썼다.

상대의 푸싱 공격이 아웃되며 21-20. 백하나의 대각 공격이 나가며 다시 21-21. 네트 앞 접전에서 실점을 허용하며 21-22 역전됐다. 하지만 이내 행운의 득점으로 다시 승부를 원점으로 돌렸다. 이소희의 리턴이 성공하며 재역전에 성공했다. 하지만 다시 듀스. 벌써 다섯번째였다. 이소희가 빈틈을 놓치지 않고 멋진 공격을 성공시키며 24-23. 긴 랠리에서 이소희의 푸싱이 네트를 넘지 못하며 다시 24-24.

대각 공격이 네트에 걸리며 24-25가 됐다. 중국의 게임 포인트. 하지만 무너지지 않았다. 다시 공격 성공으로 또 다시 듀스. 스매시를 받지 못하며 25-26. 백하나의 대각 공격으로 또 다시 승부는 원점. 실수가 나오며 26-27. 긴 랠리 끝 점수를 내주며 26-28, 아쉽게 1게임을 허용했다. 41분간 펼쳐진 명승부였다.

2게임도 명승부였다. 먼저 두 점을 줬다. 두번째 실점에서 긴 랠리를 버텼지만, 챌린지까지 실패한게 아쉬웠다. 추격했지만, 상대에게 행운이 따르는 등 운도 따르지 않았다. 하지만 놀라운 집중력을 보였다. 4-4를 만들었다. 하지만 다시 두 점 실점. 1~2점차를 두고 시소게임이 이어졌다. 연속 공격이 터지며 7-7을 만들었다.

'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 명승부 끝에 금메달을 목에 걸었다.'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 29일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 결승전에서 중국의 류성수-탄닝 조에 2대1(26-28, 21-18, 21-18) 대역전 드라마를 썼다. 지난 항저우 대회에서 은메달을 획득했던 이소희-백하나 조는 이번 대회에서 금메달로 색깔을 바꿨다. 2002년 부산 대회의 라경민-이경원 조에 이어 24년 만의 금메달이라는 역사를 썼다.

다시 8-8. 서브미스가 아쉬웠다. 하지만 공격성공. 이어 행운까지 따르며 10-9로 리드를 잡았다. 결국 11-10, 리드 한채 인터벌을 맞이했다. 상대 범실이 겹치며 13-11로 스코어를 벌렸다. 하지만 챌린지를 실패하고 범실이 겹치며 13-13. 백하나의 공격으로 다시 리드. 연속 공격이 성공하며 16-13, 석점차까지 벌렸다. 하지만 다시 추격을 허용했다. 16-16.

이소희의 리턴으로 다시 리드를 잡았다. 중국이 챌린지가 실패하며 18-17. 두 팀 다 챌린지를 다 소비했다. 상대 공격 범실로 19-17. 또 다시 서브 미스. 1게임 처럼 20-18, 게임 포인트에 먼저 도달했다. 상대 실수로 21-18로 게임을 가져갔다. 게임 스코어 1-1. 28분이 걸렸다. 1, 2게임 합쳐 1시간9분.

금메달이 달린 운명의 3게임. 선제점을 냈지만, 1-2로 역전을 허용했다. 그러나 다시 역전. 상대 범실이 겹치며 4-2 리드. 5-4, 1점차 리드에서 멋진 랠리를 가져가며 점수차를 벌렸다. 하지만 다시 6-6이 됐다. 이소희의 대각 공격으로 다시 리드. 분수령이었던 9번째 포인트를 엄청난 랠리 끝에 따냈다. 기세를 타며 10점 고지를 먼저 밟았지만, 중국도 강했다. 다시 10-10. 상대 드롭샷에 당하며 10-11로 인터벌에 들었다.

'여자복식의 간판' 이소희-백하나 조가 명승부 끝에 금메달을 목에 걸었다.'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 29일 일본 아이치현 이치노미야시의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 결승전에서 중국의 류성수-탄닝 조에 2대1(26-28, 21-18, 21-18) 대역전 드라마를 썼다. 지난 항저우 대회에서 은메달을 획득했던 이소희-백하나 조는 이번 대회에서 금메달로 색깔을 바꿨다. 2002년 부산 대회의 라경민-이경원 조에 이어 24년 만의 금메달이라는 역사를 썼다.

전광석화 같은 공격으로 다시 승부를 원점으로 돌렸다. 12-12에서 기가막힌 리턴으로 다시 포인트. 하지만 중국도 멋진 공격. 12-13 역전을 허용했다. 연속 실점으로 12-15, 석점차까지 벌어졌다. 하지만 다시 연속 득점으로 추격했다. 백하나의 센스 있는 공격으로 15-16을 만들었다. 다시 공격 성공하며 16-16. 이어 이소희의 공격이 성공하며 17-16으로 다시 리드를 잡았다. 실점하며 다시 17-17.

금메달까지 4점. 중국의 푸싱 공격에 챌린지를 신청했다. 결과는 인. 중국이 먼저 18점 고지를 밟았다. 이소희의 기가 막힌 리턴으로 다시 동점. 중국의 류성수가 통증을 느끼며 쓰러졌다. 경기가 멈췄다. 류성수가 전위에서 별다른 움직임을 보이지 못한 틈을 타 역전에 성공했다. 19-18. 사이를 뚫는 이소희의 공격으로 20-18, 매치 포인트를 잡았다. 상대의 리시브가 나가며 결국 경기를 가져갔다. 24년 만의 금메달이었다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com