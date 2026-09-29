韓 이런 극찬 있었나! 대한민국 양궁 천재 또 나왔다…'만 14세' 강연서 향한 찬사 "충격파 던졌다, 완벽 그 자체였다"

강연서, 남다른 집중력 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 연습 라운드에 한국 강연서가 화살을 쏘고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

강연서, 15발 모두 10점 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 16강 한국 강연서와 인도 조티 수레카 벤남의 경기. 한국 강연서가 승리한 후 150점이 적힌 과녁 앞에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 양궁에 또 한 명의 천재가 나타났다. '만 14세' 컴파운드 신동 강연서(성사중)다.

2011년 11월 1일생인 강연서는 한국 양궁 최연소 국가대표 타이틀을 달고 2026년 아이치-나고야 아시안게임에 출격했다. 종전 주요 국제대회에 출전한 한국 양궁 최연소 국가대표는 만 17세에 도쿄올림픽에 나서 금메달 2개를 따낸 남자 리커브의 김제덕이다. 강연서는 김제덕의 기록을 3년 앞당기며 최연소 타이틀을 가져갔다.

강연서는 생애 첫 아시안게임에서 전 세계를 깜짝 놀라게 했다. 그는 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 개인 32강전과 16강전에서 연달아 150점 만점을 쐈다. 특히 16강전에선 '항저우 3관왕' 죠티 수레카 벤남(인도)을 150대146으로 돌려세웠다. 벤남은 2023년 열린 항저우 대회에서 개인전, 단체전, 혼성 단체전 금메달을 '싹쓸이'했다. 2025년 아시아선수권에서도 개인전과 단체전 금메달을 목에 걸었다. 그는 현재 세계랭킹 4위로 아시아 여자 선수 중 가장 높다. 이번 대회 강력한 우승 후보로 꼽혔다.

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'거물'의 길을 강연서가 막아냈다. 인도의 '인디아투데이'는 '14세의 강연서가 디펜딩 챔피언을 탈락시켰다. 벤남은 인도의 양궁 메달 행보를 이끌 것으로 기대되는 선수였다. 하지만 벤남은 탈락했고, 강연서는 경기장에 큰 충격파를 던졌다. 이날 강연서는 완벽 그 자체였다'고 극찬했다.

항저우 3관왕 인도 명궁 무너뜨린 강연서 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 16강 한국 강연서와 인도 조티 수레카 벤남의 경기. 한국 강연서가 화살을 쏘고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

8강 안착한 강연서와 박정윤 (오카자키[일본]=연합뉴스) 김성민 기자 = 28일 일본 아이치현 오카자키 중앙종합공원 다목적광장에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 양궁 컴파운드 여자 개인전 16강을 통과한 한국 강연서(왼쪽 첫번째)와 박정윤(오른쪽 두번째)이 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.28 ksm7976@yna.co.kr(끝)

강연서는 각종 기록도 갈아치웠다. 그는 개인 16강전에서 150점 만점에 'X10' 6개를 기록했다. 이는 18세 이하 세계 신기록이자 아시아 신기록, 21세 이하 아시아 신기록, 그리고 아시안게임 신기록이다. 아시안게임 종전 기록은 항저우 대회에서 아디티 스와미(인도)가 쏜 149점이었다.

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한국은 이번 대회에서 '왕좌 탈환'에 도전한다. 한국 컴파운드 여자 대표팀은 2014년 인천 대회부터 2연속 단체전 정상에 올랐다. 하지만 항저우에선 동메달에 만족했다. 가장 강력한 라이벌은 단연 인도다. 현재 컴파운드 여자 단체 세계 랭킹은 인도 3위, 한국 5위다. 인도는 2025년 아시아선수권 결승에서도 한국을 236대234로 꺾고 우승했다. 그러나 한국 양궁은 무섭게 등장한 또 한 명의 천재를 앞세워 정상에 도전한다. 강연서는 30일 단체전, 10월 1일 개인전에서 연달아 금빛 사냥에 나선다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com