'미쳤다' 韓 배드민턴 24년 만의 대형사고! 세계 2위 이소희-백하나, 세계 1위 中 만리장성 넘고 여자 복식 금메달...류성수-탄닝에 1-2 역전승

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[스포츠조선 이현석 기자]이소희-백하나 조가 세계 1위를 꺾고 금메달을 목에 걸었다.

이소희-백하나 조는 29일 일본 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 복식 결승전에서 중국의 류성수-탄닝 조와의 경기에서 2대1(26-28, 21-18, 21-18)로 역전승을 거뒀다. 단체전의 아쉬움을 극복하고 아시안게임 무대에서 금메달을 목에 걸었다.

이번 여자 복식 우승은 2002년 부산 대회 이후 한국이 여자 복식에서 24년 만에 거둔 금메달이다. 지난 항저우 대회에서 중국에 막혀 금메달을 놓쳤던 이소희-백하나 조는 3년 만에 설욕에 성공했다.

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한국 여자 복식의 에이스인 이소희-백하나 조는 이번 대회 유력한 금메달 후보 중 하나로 꼽힌다. 2023년부터 본격적으로 호흡을 맞춘 두 선수는 각기 다른 장점으로 빠르게 세계 정상권으로 올라섰다. 2024년 10월 세계 랭킹 1위까지 올랐다.

세계 무대에서 엄청난 경쟁력을 발휘했다. 2023년 전영오픈과 인도네시아오픈, 2024년 아시아선수권에서 정상에 올랐고 지난해에는 월드투어 파이널까지 제패했다. 지난달 인도 뉴델리에서 열린 2026년 세계선수권에서는 여자 복식 세계 랭킹 1위 중국의 류성수-탄닝 조를 제압하며 세계 챔피언에 등극했다. 한국 여자복식의 세계선수권 우승은 무려 31년 만이었다.

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다만 이번 아시안게임에서는 초반 어려움을 겪었다. 단체전이 유독 힘들었다. 승리가 기대됐던 8강과 4강에서 모두 패했다. 일본과의 4강전에서도 1복식 주자로 나섰지만, 마츠모토 마유-후쿠시마 유키 조(3위)에 0-2(15-21, 19-21)로 무릎을 꿇었다. 한국은 일본에 매치 스코어 1대3으로 패했다. 단체전 2연패를 노렸지만 동메달로 마무리했다. 당시 이소희-백하나 조는 "팀원들에게 미안하다. 만회할 수 있는 기회가 왔으면 좋겠다"고 했다.

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여자 복식은 달랐다. 세계 11위 페브리아나 쿠수마-메일리사 푸스피타 사리 조(인도네시아)를 만난 이소희-백하나 조는 무려 1시간23분의 대혈투를 펼쳤다. 2대1(21-16 15-21 21-9)로 물리치고 힘겹게 8강에 합류했다. 8강전에서 대만의 슈인후이-린지윤(세계 12위)을 2대0(22-20, 21-17)으로 완파했다. 4강까지 올라 우에사카 린-나카니시 키에 조를 제압하며 은메달을 확보하고 결승 무대로 향했다.

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결승에서 마주한 상대는 현재 세계 1위인 류성수-탄닝 조였다. 이날 경기 전까지 류성수-탄닝 조를 상대로 7승11패 열세를 기록 중, 5연패를 당하며 고전하기도 했다. 다만 최근 가장 중요한 무대인 세계선수권대회에서 류성수-탄닝 조를 꺾고 한국 여자 복식 31년 만의 우승을 일궈낸 바 있었기에 기대감도 확실했다.

초반 흐름을 내줬던 이소희-백하나 조는 빠르게 상대를 공략하며 따라 붙는 모습이었다. 8-8, 경기를 원점으로 돌리는 저력이 돋보였다. 일진일퇴의 공방과 함께 한국은 끈질기게 중국의 공격을 막아내며 버텼다. 중국이 달아나면 한국이 쫓아가는 양상이 반복되며, 10-11에서 인터벌을 맞이했다. 한국은 이소희의 엄청난 백핸드 리시브에 이은 중국의 범실로 12-11, 흐름을 뒤집었다. 한국은 중국이 쫓아오는 흐름에도 끊어내는 득점을 뽑아내며 백중세를 유지했다. 한국은 중국의 챌린지까지 실패하며 14-13으로 격차를 지켜냈다.

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중국은 긴 랠리 끝에 류성수의 날카로운 드라이브가 코트 가장자리에 꽂히며 16-15로 다시 경기를 뒤집었다. 이후에도 치열한 공방전을 벌이며 18-18, 경기 균형은 쉽게 깨지지 않았다. 탄닝의 리턴과 류성수의 스매시가 네트에 걸리며 한국이 20-18로 우위를 점했다. 듀스까지 이어진 접전 끝에 결국 1게임은 26-28로 패배했다.

2세트는 비교적 한국이 흐름을 끌고가며 쉽게 가져갔다. 17-17 동점까지 초접전이 이뤄졌고 이 때 탄닝의 범실 등이 나오면서 한국이 19-17로 다시 기세를 잡았다. 이어진 탄닝의 실수로 개임포인트에 도달한 뒤 이소희의 드라이브가 적중하면서 21-18로 2게임을 따냈다.

3세트도 여전한 접전이었다. 10-11에서 맞이한 인터벌, 이후에도 일진일퇴의 공격과 수비가 교차하며 흐름이 이어졌다. 중국이 달아나기도 했으나, 이소희와 백하나의 맹공으로 경기는 다시 17-17까지 이어졌다.

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탄닝을 파고들었다. 부상으로 몸이 둔해진 탄닝을 공략한 공격이 성공적으로 들어가며 20-18로 게임포인트에 도달했다. 마지막 랠리에서 탄닝의 리턴이 라인을 넘기며 21-18, 아시아 정상에 올랐다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com