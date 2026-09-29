"새벽 2시에 다 끝났다" 5시간도 안 재우고 경기라니…융통성 X→"누가 일정 짰어!" 선수들 대폭발

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Badminton - Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Japan - September 22, 2026 India's Venkata Sindhu Pusarla in action during her women's team quarter final match against Japan's Akane Yamaguchi REUTERS/Eloisa Lopez

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 18시간 동안 3경기를 한다고?

일본 '코코카라 넥스트'는 28일 2026 아이치-나고야 아시안게임에 참가한 각 나라의 배드민턴 대표팀의 불만을 전했다.

매체는 '살인적인 스케줄에 지칠 대로 지친 출전 선수들의 불만이 결국 폭발하고 말았다'라며 '현재 큰 논란을 빚고 있는 것은 지난 26일 치러진 배드민턴 종목의 끔찍한 강행군 일정이다. 하루에 2경기가 배정된 이날, 각 코트의 경기 시간이 계속 길어지면서 뒤에 대기 중이던 경기들의 시작 시간이 연쇄적으로 지연됐다'고 밝혔다.

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매체는 '비어 있는 다른 코트로 남은 경기를 분산시키는 조직위 차원의 융통성 있는 조치조차 전혀 이루어지지 않았고, 결국 그날의 모든 일정이 심야 2시를 넘겨서야 끝나는 초유의 비정상적인 사태가 벌어졌다'고 했다.

매체는 이어 '다음 날인 27일 역시 오전 9시30분부터 남녀 단식 경기가 쉴 틈 없이 강행됐다'며 '전날 밤늦게까지 살아남은 선수들은 극심한 피로를 고스란히 떠안은 채 또다시 코트에 나서야만 했다'고 설명했다.

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인도 여자 배드민턴 국가대표 푸살라 신두는 자신의 엑스(X)에 "나는 18시간 동안 무려 3경기나 치러야 했다"고 했다.

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Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Badminton - Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Japan - September 22, 2026 Japan's Akane Yamaguchi in action during her women's team quarter final match against India's Venkata Sindhu Pusarla REUTERS/Eloisa Lopez

매체는 '신두는 일본의 미야자키 토모카와 27일 오전 0시8분에 시작된 여자 단식 16강전을 치렀고, 숙소에 복귀한 지 불과 몇 시간 만에 다시 경기장으로 출근했다'며 '제대로 몸을 회복하지 못한하면서 이어진 8강전에서 중국의 천위페이에게 세트 스코어 1-2로 석패했다'고 조명했다.

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신두는 자신의 SNS 게시글에서 "충분히 이길 기회는 있었다. 그래서 그것을 놓쳐버린 나 자신이 너무나도 원망스럽고 분하다"고 밝혔다.

100%를 쏟아내도 아쉬움이 남을 수밖에 없는 경쟁의 세계. 그러나 빡빡한 일정으로 체력 부담이 생겼으니 더욱 화날 노릇이었다. 신두는 조직위의 황당한 일정에 대해 "새벽 3시가 다 되어서야 호텔에 도착했고, 눈도 제대로 붙이지 못한 채 오전 8시 30분에 다시 코트에 서야만 했다. 솔직히 말해 신체적으로 엄청난 무리가 왔다"고 했다.

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신두 뿐 아니다. 매체는 '세계 랭킹 6위의 실력자인 인도 남자 배드민턴 국가대표 프라노이 하세나 수닐 역시 인도 배드민턴 협회 공식 유튜브 채널을 통해 대회 조직위원회를 향한 맹렬한 비판을 쏟아냈다'고 전했다.

안세영 가뿐히 결승 진출 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이를 세트 스코어 2대 0으로 제압한 뒤 환호하고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

안세영 또한 "하루 두 경기를 뛰는 건 선수한테 죽으라고 하는 것 아니냐"며 불만을 토로하기도 했다.

매체에 따르면 수닐은 "대다수의 선수들이 이 상황을 너무나 불공평하고 잔인하다고 느낄 것이다. 모든 선수가 훌륭한 아시안게임을 치르기 위해 진심을 다해 목표를 향해 달린다. 게다가 4년에 단 한 번 열리는 소중한 대회다. 그런데 이런 황당한 일이 벌어져서는 절대 안 된다. 도대체 누가 이런 말도 안 되는 일정을 짰는지도 모르겠고, 도무지 이해할 수가 없다. 선수들 중 그 누구도 사전에 어떠한 공지도 전달받지 못했다"고 했다.

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매체는 '32년 만에 일본에서 다시 열린 이번 아시안게임은 대회 개막 전부터 운영상 온갖 촌극이 다발하고 있으며, 대회 조직위원회를 향한 전 세계 출전 선수들의 분노의 화살이 끊이지 않고 있다'고 지적했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com