한국 남자 복싱 12년만에 결승전 진출이라니... 장동환 5-0 전원일치 승리 은메달 확보

장동환 사진제공=대한체육회

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[스포츠조선 권인하 기자]남자 복싱이 12년만에 금메달에 도전한다. 장동환이 결승전에 진출하며 은메달을 확보했다.

장동환(한국체대)은 일본 아이치현 니시오체육관에서 열린 아이치-나고야 아시안게임 복싱 남자 -60㎏급 준결승에서 타지키스탄의 우바이도프 아카말을 5대0 심판 전원일치 판정승을 거두고 결승전에 진출했다.

장동환은 10월 2일 결승전을 갖는다.

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한국 남자 복싱은 2014년 신종훈과 함상명이 금메달을 땄지만 2018 자카르타-팔렘방, 2022 항저우 대회에선 금메달 소식을 전하지 못했다.

1라운드에서 서로 열띤 공방전이 펼쳐진 가운데 정동환의 왼손 펀치가 더 많이 꽂힌 것으로 보였고, 실제 심판들의 평가도 5명 모두 장동환의 우세였다.

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1라운드에서 밀린 우바이도프가 좀 더 공세적으로 나왔지만 장동환 역시 밀리지 않고 적극적인 모습을 보였다. 상대의 공격이 성공했다 싶을 땐 장동환도 곧바로 만회하는 펀치를 날렸다. 2라운드에서도 5명의 심판 모두 장동환의 펀치가 더 정확하게 들어갔다는 평가를 했다.

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3라운드에서 우바이도프는 마지막 희망인 KO를 노리고 큰 펀치로 일관했으나 장동환이 영리하게 경기를 운영하며 3라운드마저 우세하게 경기를 이끌어 5명의 심판이 모두 30-27로 점수를 매겨 5대0 심판 전원일치 판정승이 나왔다.

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한국 복싱은 역대 아시안게임에서 금메달 59개, 은메달 25개, 동메달 31개로 총 115개의 메달을 기록한 전통적인 한국의 메달밭이었다. 하지만 2000년대에 들어오면서 금맥이 끊겼고 메달을 따기도 쉽지 않았다. 2006년 도하, 2010년 광저우 대회에선 노골드였고, 2014년엔 금메달 2개를 땄지만 2018 자카르타-팔렘방 대회 때는 오연지가 여자 60㎏급에서 금메달을 딴 것이 유일한 메달이었다. 직전 항저우 대회 때는 남자 92㎏급에서 정재민이 딴 동메달이 유일했다.

권인하 기자 indyk@sportschosun.com