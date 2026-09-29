남자복싱 대박! 김민성도 5대0 80kg급 결승진출. 12년만에 금맥 캔다

김민성이 결승에 진출했다. 사진제공=대한체육회

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[스포츠조선 권인하 기자]김민성도 금메달에 도전한다.

김민성은 일본 아이치현 니시오체육관에서 열린 아이치-나고야 아시안게임 복싱 남자 -80㎏급 준결승에서 요르단 이야샤이시를 5대0 심판 전원일치 판정승으로 꺾고 결승에 진출했다.

60㎏급의 장동환과 함께 동반 결승 진출. 2014년 신종훈 함상명 이후 12년만에 남자 복싱 결승 진출이다.

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1라운드부터 열띤 난타전을 펼쳤다. 중량급답게 묵직한 펀치를 계속 교환했다. 난타전 답게 심판들의 판단도 달랐다. 3명의 심판이 이야샤이시가 우세했다고 판정했고, 2명의 심판만이 김민성의 손을 들어줬다. 2-3으로 김민성의 열세.

2라운드에서 만회해야 하는 김민성은 계속 진격하며 이야샤이시를 코너로 몰고 안면에 펀치를 꽂으며 유리하게 경기를 끌고 갔다. 얼굴에 상당한 공격을 맞은 이야샤이시의 펀치가 느려지기 시작했고, 김민성의 펀치는 계속 매섭게 들어갔다. 결국 스탠딩 다운을 뺏으며 주심이 카운트를 셌다. 갈수록 김민성 펀치의 정확도가 더 올라갔다. 이야샤이시의 펀치의 힘과 속도는 눈에 띄게 줄어들었다. 2라운드는 5명의 심판 모두 김민성의 우세로 돌아섰다.

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유리한 고지를 점령한 김민성은 3라운드에서도 영리하게 경기를 끌어가면서 3라운드마저 심판 전원의 우세를 끌어냈고 결국 5대0 심판 전원일치 판정승을 거두고 결승에 진출했다. 김민성은 10월 2일 인도의 안쿠시와 금메달을 놓고 마지막 결전을 벌인다.

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권인하 기자 indyk@sportschosun.com