韓 쿠라시 대형 사고 터졌다! 역대 최초 금메달 획득, 김민영 여자 87㎏ 초과급 金...한국 선수 최초

사진=대한체육회

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[스포츠조선 이현석 기자]한국 쿠라시 국가대표 김민영(한국체대)이 한국 쿠라시 역사상 첫 아시안게임 금메달을 수확했다.

김민영은 29일 일본 나고야 아이치현 무도관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 쿠라시 여자 87㎏ 초과급 결승에서 스류리링(대만)을 5대0으로 꺾고 우승을 차지했다.

김민영은 앞서 앞서 16강과 8강에서 상대를 연달아 '할랄'(한판)로 제압한 김민영은 준결승에서 팽팽한 승부 끝에 결승행 티켓을 거머쥐었다.

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4강에서는 아라일림 셰게노바(카자흐스탄)를 1대0으로 꺾었다. 준결승에서 김민영과 셰게노바는 나란히 '찰라'(Chala)를 1개씩 기록했다. 하지만 기술 평가가 같으면 마지막으로 득점한 선수가 이기는 규정에 따라 최종 판정에서 김민영이 승리했다.

이미 아시아에서 최고로 꼽히는 선수다. 2024년과 2025년에 아시아선수권대회 금메달을 딴 김민영은 두 해 연속 아시아 정상에 올랐다. 첫 아시안게임에서 우승까지 성공했다.

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우즈베키스탄 전통 무예인 쿠라시는 유도와 비슷하지만 바닥에서 누르거나 조르고 꺾는 기술은 금지된다. 선 자세에서 상대를 메치는 기술로 승부를 가린다. 쿠라시는 2018 자카르타·팔렘방 대회부터 아시안게임 정식 종목으로 채택됐다. 한국은 첫 대회에서 메달이 없었지만, 2022 항저우 대회에서 김민규(남자 90㎏급)가 은메달, 권재덕(남자 66㎏급)과 정준용(남자 90㎏ 초과급)이 동메달을 땄다.

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이번 대회에서 한국은 앞서 여자 78㎏급에서 모수민(한국체대)이 한국 여자 쿠라시 선수로는 처음 은메달을 따냈다. 이날 김민영이 금메달을 따내며 이틀 연속 메달 획득에 성공했다. 금메달은 남녀 선수를 통틀어 김민영이 처음이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com