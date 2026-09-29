'이정도까지 싸워야 中 물리칠 수 있다' 韓 배드민턴 여자 복식 111분 역대급 명승부→금메달, 류성수-탄닝 조 코트에 쓰러트린 후 2-1 역전승..'부상 투혼, 쥐날때까지 싸웠다'

중국 류성수 부상 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식 결승 대한민국 이소희-백하나와 중국 류성수-탄닝의 경기. 중국 류성수가 부상을 당해 고통스러워하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr

24년 만에 여자 복식 금빛 환호 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식 결승 대한민국 이소희-백하나와 중국 류성수-탄닝의 경기. 승리를 거두며 금메달을 획득한 이소희와 백하나가 기뻐하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr

'우리가 정상' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식에서 금메달을 따낸 이소희와 백하나가 메달을 들어보이고 있다. 2026.9.29 hwayoung7@yna.co.kr

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[스포츠조선 노주환 기자]'부상을 감수하며 싸웠지만 한국에 져 여자 복식 3연패에 실패했다.' 중국 매체들은 이렇게 소식을 전했다.

한국 배드민턴 여자 복식 이소희-백하나 조가 중국의 세계 1위 류성수-탄닝 조를 꺾고 아시안게임 금메달을 차지했다.

이소희-백하나 조는 29일 일본 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식 결승서 중국의 류성수-탄닝 조를 2대1(26-28, 21-18, 21-18)로 제압, 역전승하며 정상에 올랐다.

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한국이 이 대회 여자 복식 우승한 건 2002년 부산 대회 이후 24년 만이며 역대 4번째 금메달이다. 이소희-백하나 조는 3년 전 항저우대회에선 중국에 막혀 은메달에 그쳤다. 한국의 우승으로 중국은 3연패와 통산 9번째 우승 달성에 실패했다.

이 두 팀은 세계 배드민턴계에서 알아주는 라이벌이다. 이번 대회 맞대결 전까지 18번 맞붙어 중국 조가 11승7패로 앞섰다. 하지만 이소희-백하나 조가 올해 세계선수권 결승에서 2대0 승리했고, 또 아시안게임에서도 극적으로 역전승했다.

1세트 아쉽게 내준 이소희-백하나 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식 결승 대한민국 이소희-백하나와 중국 류성수-탄닝의 경기. 이소희-백하나가 접전 끝에 1세트를 아쉽게 내주고 있다. 2026.9.29 hwayoung7@yna.co.kr

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총 1시간51분 동안 펼쳐진 명승부였다. 세계적인 고수들의 대결은 포인트 하나 하나 숨막히게 했다. 특히 첫번째 게임은 듀스 접전 끝에 중국이 28-26으로 먼저 따내며 기선을 제압했다. 1게임을 하는 데만 41분이 소요됐다. 한국은 2게임을 21-18로 가져오면서 1-1로 승부를 원점으로 돌렸다. 하이라이트는 3게임이었다. 역전에 재역전을 거듭하는 숨막히는 혈투였다.

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37분이 걸린 3게임을 한국이 21-18로 잡으면서 금메달이 확정됐다. 중국이 18점 고지에 먼저 올랐지만 한국이 마지막 4점을 내리 가져오면서 긴 승부에 마침표를 찍었다.

배드민턴 이소희-백하나, 세계 1위 중국 꺾고 여자 복식 금메달 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식 결승 대한민국 이소희-백하나와 중국 류성수-탄닝의 경기. 승리를 거두며 금메달을 획득한 이소희와 백하나가 기뻐하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr

중국 류성수 부상 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 복식 결승 대한민국 이소희-백하나와 중국 류성수-탄닝의 경기. 중국 류성수가 부상을 당해 고통스러워하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr

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부상을 안고 싸운 중국 에이스 류성수는 18-18 동점 상황에서 쓰러졌다. 다이빙 세이브 도중 다쳐 제대로 서 있지도 못했다. 그러나 그는 짧은 치료 후 코트로 돌아왔고, 바닥에 앉아 공을 받아치는 모습까지 보여주었다. 정상적인 플레이가 불가능했다. 중국이 패한 후 류성수는 결국 쓰러졌고, 치료 후 코트를 떠났다고 중국 매체 소후닷컴은 전했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com