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이런 괴물은 없다! 안세영 전무후무 대기록 임박, 또또또또또또또또 이길 준비 끝...'8전 전승' 야마구치 상대로 접전 끝에 1게임 21-17 승리

이현석 기자

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이런 괴물은 없다! 안세영 전무후무 대기록 임박, 또또또또또또또또 이길 준비 끝...'8전 전승' 야마구치 상대로 접전 끝에 1게임 21-17 승리

[스포츠조선 이현석 기자]안세영이 금메달을 위해 반 걸음만을 남겨뒀다.

세계 1위 안세영은 29일 일본 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 열린 야마구치 아카네(일본)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 1게임을 21-17로 승리했다.

안세영은 최근 엄청난 경기력을 과시 중이다. 부상 복귀 후 치른 두 대회에서 퍼펙트 우승, 단 한 번의 경기도 내주지 않았다. 더욱이 야마구치를 상대로는 최근 8경기에서 모두 승리했다. 야마구치는 전패의 굴욕이다. 여자 단체전 4강에서도 야마구치만이 세트를 내줬다. 안세영에 1대2로 패배했다. 반면 왕즈이에게는 올 시즌 패배가 있다. 올 시즌 유일한 1패가 왕즈이다. 물론 왕즈이를 상대로도 최근 14경기 13승1패로 압도적이지만, 야마구치를 상대로는 연승 중이라는 점이 더 긍정적이다.

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안세영은 앞서 4강에서 천위페이를 상대로 불과 38분 만에 경기를 끝내는 압도적인 경기력을 선보였다. 그럼에도 자신의 기량에 완벽하게 만족하지 않았다. 안세영은 경기 후 "오늘은 85점 정도 줄 수 있을 것 같다. 실수가 없어야 100점을 줄 수 있다. 그런 플레이를 항상 상상하기 때문에 동기부여가 된다"고 했다. 결승이 기대되는 말이어??

이날 1세트는 결승전 답게 치열한 접전이 벌어졌다. 야마구치가 안세영을 끈질기게 추격하며 기회를 노렸다. 일진일퇴의 공방전이 끊이지 않았다.

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초반 야마구치가 4-1까지 우위를 점하며 달아나는 듯 했지만, 안세영은 자신만의 페이스로 경기를 끌고갔다. 어느새 8-8까지 추격했다. 이후에는 안세영이 경기를 뒤집었다. 9-8로 앞서 나간 안세영은 13-10까지 격차를 벌렸다.

막판까지 접전 양상은 이어졌다. 안세영은 18-17에서 안정적인 경기력응로 19-17로 달아났고, 이어진 경기에서 스매시로 야마구치를 흔들며 20-17 게임포인트에 도달했다. 이후 마무리까지 해내며 안세영은 21-17로 1게임을 가져갔다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com

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