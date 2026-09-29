[속보]'56승1패+40연승' 안세영은 GOAT입니다! 日야마구치 셧아웃 시키며 아무도 이루지 못한 AG단식 2연패...5위→4위→3위 상대로 무실게임 퍼펙트 금메달![이치노미야 현장]

'여제' 안세영이 또 다시 새역사를 썼다. 아무도 이루지 못한 2연패에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2대0으로 제압했다. 지난 항저우 대회에서 금메달을 땄던 안세영은 2연패에 성공했다. 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 성공했다.

'여제' 안세영이 또 다시 새역사를 썼다. 아무도 이루지 못한 2연패에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2대0으로 제압했다. 지난 항저우 대회에서 금메달을 땄던 안세영은 2연패에 성공했다. 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 성공했다.

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]'여제' 안세영이 또 다시 새역사를 썼다. 아무도 이루지 못한 2연패에 성공했다.

'세계랭킹 1위' 안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2대0(21-17, 21-9)으로 제압했다. 지난 항저우 대회에서 금메달을 땄던 안세영은 2연패에 성공했다. 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 성공했다.

안세영은 이번 금메달로 또 하나의 역사를 썼다. '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이뤘다. 안세영은 올 시즌에만 8번의 우승을 차지했다. 말레이시아 오픈(슈퍼 1000), 인도 오픈(슈퍼 750), 아시아선수권, 싱가포르 오픈(슈퍼 750), 인도네시아 오픈(슈퍼 1000), 세계선수권대회, 중국 마스터즈(슈퍼 750)에 이어 아시안게임까지 거머쥐었다. 안세영은 왕즈이(중국·세계 2위)에 패한 전영 오픈을 빼고 모두 우승컵을 들어올렸다.

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단체전 포함, 이번 대회에서 7전7승에 성공한 안세영은 올 시즌 56승1패라는 기록을 남겼다. 승률은 98.2%에 달했다. 왕즈이에 패한 후 40연승 중이다.

'여제' 안세영이 또 다시 새역사를 썼다. 아무도 이루지 못한 2연패에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2대0으로 제압했다. 지난 항저우 대회에서 금메달을 땄던 안세영은 2연패에 성공했다. 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 성공했다.

64강전을 부전승으로 통과한 안세영은 26일 32강전을 시작으로 개인전 금메달을 향한 스타트를 끊었다. 이날 변수가 있었다. '1일 2경기'였다. 여자단식 일정이 6일간 진행됐던 항저우 대회보다 경기일이 하루 줄어들면서 하루에 두 경기를 치르는 날이 생겼다. 국제대회에서 거의 볼 수 없는 스케줄이다.

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안세영은 정오쯤 세계랭킹 426위의 카밀라 스마굴로바(카자흐스탄)을 2대0으로 제압했다. 일방적인 경기 끝에 몸풀 듯 단 20분만에 승리했다. 상대가 질려하는게 보일 정도로 상대를 압도했다. 1게임에서 5점, 2게임에서도 5점만 내주며 모두 21-5로 승리했다.

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경기 후 안세영은 "솔직히 처음이어서 좀 당황스럽긴 한데 선수촌에서 하루에 세 번씩 또 운동을 했으니까 그런 경험을 살려서 이뛰어야 할 것 같다"고 했다. 이어 "하루 두 경기를 해본 적이 없어서 어떻게 해야할지 복잡하더라. 계속 대기 하기 보다는 텀이 길어서 한번 숙소에 들어갔다올 생각이다. 일단 집중력 있게 경기를 하는 것은 똑같다. 크게 달라지는 것은 없다"고 했다.

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안세영은 숙소로 돌아가 씻은 뒤 다시 경기장에 왔다. 생각보다 경기 텀이 길어졌다. 약 7시간 뒤 같은 곳에서 다시 16강전에 나섰다. 1일 2경기의 여파로 남녀 단식에서 이변이 속출했다.

'여제' 안세영이 또 다시 새역사를 썼다. 아무도 이루지 못한 2연패에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2대0으로 제압했다. 지난 항저우 대회에서 금메달을 땄던 안세영은 2연패에 성공했다. 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 성공했다.

하지만 안세영은 강했다. 변수에 흔들리지 않았다. 스리랑카의 라니트마 티누디 웨이헤나 리야나게(142위)를 35분 만에 2대0(21-9, 21-10)으로 완파했다.

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16강 관문을 통과한 안세영은 진검 승부에 나섰다. 8강전부터는 상위랭커와 만난다. 8강전 상대는 세계 랭킹 5위 인타논이었다. 2023년 세계선수권 우승자이자 전 세계랭킹 1위로 만만치 않은 상대다. 하지만 안세영은 첫 경기 패배 후 최근 14번의 맞대결을 모두 승리로 장식할 정도로 인타논에 강했다.

전날 두 경기를 치른 후유증은 없었다. 안세영은 인타논을 2대0(21-8, 21-9)으로 제압했다. 단 31분만이었다.

1게임 초반부터 상대를 몰아 붙였다. 11-5로 인터벌을 맞이한 안세영은 이후 14-6까지 치고나가며 더블 스코어 이상으로 앞서갔다. 상대를 8점으로 묶어 놓고 내리 5점을 따내며 게임을 따냈다. 16분 만이었다. 2게임에서도 상대가 기세가 오를만하면 얄미울 정도로 정확한 샷으로 분위기를 바꿔버렸다. 압도적인 말로도 부족한 경기력이었다. 13-6에서 멋진 패싱샷으로 점수차를 더 벌린 안세영은 계속해서 점수를 쌓았다. 20-9, 매치포인트를 성공시키며 승부를 마무리했다.

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4강 상대는 세계 4위 천위페이였다. 2022년 항저우 대회에서 안세영이 금메달을 거머쥘 당시 결승에서 이겼던 선수가 바로 천위페이다. 천위페이는 오랫동안 안세영을 괴롭힌 대표적인 선수였다. 안세영이 세계 정상급 선수로 성장하는 과정에서 여러 차례 중요한 길목을 가로막았고, 한때 상대 전적에서도 우위를 점했다. 그러나 최근 흐름은 달라졌다. 천위페이는 올 들어 단 한번도 안세영을 이기지 못했다. 이번 대회 앞서 '타도 안세영'을 외쳤지만, 쉽지 않은 미션이었다.

안세영은 천위페이를 압도했다. 라이벌이라는 말이 무색할 정도였다. 1게임 초반부터 치고 나갔다. 좌우, 전후 기가 막힌 샷이 이어지며 무려 9-0까지 앞서나갔다. '짜요'를 외치는 중국 팬들이 민망한 수준이었다. 무려 11-1로 인터벌을 맞이했다. 네트 앞 플레이와 선수 동작을 역이용한 샷은 탄성을 자아내게 했다. 천위페이는 한 점 따기도 버거웠다. 랠리가 길어지면 어김없이 승리했다.

2게임도 압도적이었다. 회심의 공격을 모조리 막아내니 천위페이가 칠 구석이 없었다. 5-1까지 벌렸다. 안세영의 샷이 미세하게 흔들리며 6-6까지 됐다. 그러자 안세영이 다시 풀파워로 나섰다.

내리 다섯 점을 따내며 11-6으로 인터벌에 돌입했다. 끝까지 몰아붙인 안세영은 마지막 포인트까지 얻으며 완승을 챙겼다. 안세영은 경기 후 크게 소리를 지르며 승리를 즐겼다.

'여제' 안세영이 또 다시 새역사를 썼다. 아무도 이루지 못한 2연패에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2대0으로 제압했다. 지난 항저우 대회에서 금메달을 땄던 안세영은 2연패에 성공했다. 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 성공했다.

중국의 천위페이를 단 38분만에 셧아웃 시킨 안세영은 또 하나의 기록을 세웠다. '배드민턴랭크스'에 따르면 안세영은 이번 결승행으로 통산 68번째 개인전 결승에 올랐다. 스페인의 슈퍼스타 카롤리나 마린이 갖고 있던 67회의 기록을 넘어섰다.

안세영의 결승전 상대는 야마구치였다. 야마구치는 4강에서 왕쯔이를 2대0으로 꺾었다. 세계 3위의 강호지만 안세영만 만나면 작아졌다. 8번을 만나 모두 졌다. 안세영이 정점에 오른 후에는 상대가 되지 않았다. 이번 대회 단체전 준결승에서 두 선수는 만났는데, 그때도 안세영이 2대1로 이겼다. 안세영이 셧아웃을 시키지 못한 것이 더 큰 소식일 정도였다.

1게임, 초반 상대에 끌려갔다. 1-4까지 몰렸다. 안세영은 침착하게 한 점씩 추격했다. 특유의 정교한 샷이 살아났다. 연속 공격을 성공시켰다. 야마구치도 만만치 않았다. 날카로운 공격을 보여줬다. 중반이 지날수록 안세영 쪽으로 기울기 시작했다. 8-8까지 쫓아간 안세영은 긴 랠리에서 멋진 공격으로 9-8로 뒤집었다. 1게임서 처음으로 리드를 잡았다. 기세를 탄 안세영은 강하게 상대를 몰아붙였고, 결국 11-9로 인터벌에 들어갔다.

'여제' 안세영이 또 다시 새역사를 썼다. 아무도 이루지 못한 2연패에 성공했다. '세계랭킹 1위' 안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2대0으로 제압했다. 지난 항저우 대회에서 금메달을 땄던 안세영은 2연패에 성공했다. 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 성공했다.

2점차가 유지됐다. 야마구치가 힘을 내며 13-12까지 왔지만, 안세영이 네트플레이로 다시 점수차를 벌렸다. 야마구치가 13점을 얻었다. 이번 대회 개인전에서 안세영이 처음으로 13점을 허용했다. 상대의 공격이 살아나며 16-16 동점을 허용했다. 하지만 이내 클래스가 다른 플레이로 기세를 꺾어버렸다. 18-17에서 상대의 공격이 아웃되며 승기를 잡았다. 멋진 대각 공격으로 게임 포인트까지 왔다. 긴랠리에서 푸싱으로 마무리했다. 27분만의 끝.

2게임, 완전히 안세영으로 흐름이 넘어왔다. 출발과 함께 연속 3점을 뽑아냈다. 절묘한 리시브로 또 한점. 야마구치가 반격하며 4-4가 됐다. 네트플레이에서 스매시를 허용하며 4-5 역전. 하지만 오히려 안세영의 심기를 자극한 꼴이었다. 내리 7점을 따내며 5-11로 인터벌에 돌입했다.

인터벌 후 한점을 추가한 뒤에서 점수를 내줬다. 야마구치의 힘이 눈에 띄게 떨어진 모습이었다. 기가 막힌 드롭샷으로 14-7을 만들었다. 16-8로 더블스코어를 유지한 안세영은 긴 랠리 끝에 17점을 얻었다. 18-8, 열점차를 만들었다. 서브실수로 인간미를 보여준 안세영은 계속 10점차를 유지했다. 절묘한 리시브에 이은 환상적인 대각 공격으로 금메달 포인트. 안세영은 마지막 한 점까지 더하며 승리를 거뒀다. 단 한번의 게임도 허용하지 않은 퍼펙트 금메달이었다. 안세영은 GOAT다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com