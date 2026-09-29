'中에 졌을 때와 달랐다' 日 야마구치 아카네, 이번엔 눈물 보이지 않았다..'지구 최강자' 안세영에 52분 만에 0-2 완패→은메달.."좋은 플레이를 했다"

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Badminton - Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Japan - September 22, 2026 Japan's Akane Yamaguchi celebrates winning her women's team quarter final match against India's Venkata Sindhu Pusarla REUTERS/Eloisa Lopez

금빛 대관식 환호 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기. 승리를 거두며 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 여자 단식 정상을 지켜낸 안세영이 환호하고 있다. 2026.9.29 hwayoung7@yna.co.kr

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[스포츠조선 노주환 기자]'지구 최강자' 안세영에게 무너진 일본 여자 배드민턴 1인자 야마구치 아카네는 울지 않았다. 그는 지난 중국과의 단체전 결승에선 패한 후 눈물을 글썽였다. 단식 결승에서 준우승한 후 그는 "좋은 플레이를 했다"고 말했다. 야마구치는 안세영 상대로 최근 9연패 중이다.

야마구치는 세계 랭킹 1위 안세영의 벽을 넘지 못했다. 안세영은 29일 일본 이치노미야 시립체육관에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 야마구치를 게임 스코어 2-0(21-17, 21-9)으로 완파하며 정상에 올랐다. 안세영은 3년 전 항저우대회에 이어 2연패에 성공했다. 야마구치는 1998년 방콕대회 요네쿠라 가나코 이후 28년 만에 금메달에 도전했지만 안세영에게 가로막혔다.

태극기 두른 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기. 승리를 거두며 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 여자 단식 정상을 지켜낸 안세영이 태극기를 두르고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr

야마구치는 준결승에서 세계 랭킹 2위 왕즈이(중국)를 2-0으로 제압하며 결승에 올랐다. 결승에서 만난 안세영은 너무 강력했다. 첫 게임에서 선전했지만 17-21로 내주며 주도권을 빼앗겼다. 막판 뒷심에서 밀렸다. 2게임은 일찌감치 무너졌다. 초반부터 끌려간 끝에 9-21로 내주며 은메달에 머물렀다. 결승전은 52분 만에 안세영의 금메달로 마무리됐다.

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'소리질러' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기. 승리를 거두며 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 여자 단식 정상을 지켜낸 안세영이 기뻐하고 있다. 2026.9.29 hwayoung7@yna.co.kr

야마구치는 중국과의 여자 단체전 결승에서 패한 후 눈물을 보였다. 하지만 이번은 달랐다. 그는 "좋은 플레이를 했다고 생각한다. 개인전에서는 흔들리지 않도록 다음에도 잘 이어가고 싶다"고 말했다. 야마구치는 이번 대회를 은메달 2개로 마감했다.

노주환 기자 nogoon@sportschosun.com