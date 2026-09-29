'中에 졌을 때와 달랐다' 日 야마구치 아카네, 이번엔 눈물 보이지 않았다..'지구 최강자' 안세영에 52분 만에 0-2 완패→은메달.."좋은 플레이를 했다"

[스포츠조선 노주환 기자]'지구 최강자' 안세영에게 무너진 일본 여자 배드민턴 1인자 야마구치 아카네는 울지 않았다. 그는 지난 중국과의 단체전 결승에선 패한 후 눈물을 글썽였다. 단식 결승에서 준우승한 후 그는 "좋은 플레이를 했다"고 말했다. 야마구치는 안세영 상대로 최근 9연패 중이다.
야마구치는 세계 랭킹 1위 안세영의 벽을 넘지 못했다. 안세영은 29일 일본 이치노미야 시립체육관에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 야마구치를 게임 스코어 2-0(21-17, 21-9)으로 완파하며 정상에 올랐다. 안세영은 3년 전 항저우대회에 이어 2연패에 성공했다. 야마구치는 1998년 방콕대회 요네쿠라 가나코 이후 28년 만에 금메달에 도전했지만 안세영에게 가로막혔다.
야마구치는 준결승에서 세계 랭킹 2위 왕즈이(중국)를 2-0으로 제압하며 결승에 올랐다. 결승에서 만난 안세영은 너무 강력했다. 첫 게임에서 선전했지만 17-21로 내주며 주도권을 빼앗겼다. 막판 뒷심에서 밀렸다. 2게임은 일찌감치 무너졌다. 초반부터 끌려간 끝에 9-21로 내주며 은메달에 머물렀다. 결승전은 52분 만에 안세영의 금메달로 마무리됐다.
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야마구치는 중국과의 여자 단체전 결승에서 패한 후 눈물을 보였다. 하지만 이번은 달랐다. 그는 "좋은 플레이를 했다고 생각한다. 개인전에서는 흔들리지 않도록 다음에도 잘 이어가고 싶다"고 말했다. 야마구치는 이번 대회를 은메달 2개로 마감했다.
노주환 기자 nogoon@sportschosun.com
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