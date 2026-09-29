'미쳤다' 韓 역사상 이런 선수 있을까...'64년' 아시안게임 역사에 대형 사고, '금메달' 안세영 사상 첫 여자 단식 2연패! 日 야마구치 2-0 완파

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[스포츠조선 이현석 기자]'세계 1위' 안세영이 아시안게임 역사에 자신의 이름을 남겼다.

안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2대0(21-17, 21-9)으로 꺾고 금메달을 목에 걸었다.

지난 항저우 대회에서 자신의 첫 아시안게임 여자 단식 금메달을 목에 걸었던 안세영은 2연패에 성공했다. 1962년부터 시작된 아시안게임 역사에서 여자 단식 2연패에 성공한 선수는 없었다. 안세영은 유일한 2연패 선수로서 역사에 이름을 남겼다. 안세영은 '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이뤘다. 이번 대회를 통해 안세영의 절대적인 존재감을 확인할 수 있었다.

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이미 예고된 금메달이었다. 올 시즌 전적은 무려 52승1패에 달한다. 유일한 패배는 지난 3월 전영오픈 결승에서 중국의 왕즈이에게 당했다. 우승도 이때 딱 한 번 놓쳤다. 안세영은 올 시즌 8번의 대회에 나서 7번 우승을 차지했다. 이 패배 후 36연승의 거침없는 질주를 이어가고 있다. 안세영은 무려 102주째 세계랭킹 1위를 지키고 있다. 그리고 아시안게임으로 또 하나의 방점을 찍었다.

압도적이었다. 단체전부터 군계일학이었다. 말레이시아와의 8강전, 일본과의 4강전에서 모두 1단식 주자로 나서 완벽한 경기력을 보이며, 완승을 거뒀다. 일본과의 4강전 패배 당시에도 안세영만은 야마구치 아카네를 제압했다.

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본게임인 여자 단식에서는 훨훨날았다. 아쉬웠던 여자 단체전 동메달의 기억은 안세영의 플레이에서 찾아볼 수 없었다. 32강 상대인 세계랭킹 426위의 스마굴로바를 17분 만에 꺾었다. 16강에서는 스리랑카의 라니트마 티누디 웨이헤나 리야나게(142위)를 35분 만에 2대0(21-9 21-10)으로 완파했다. 8강도 마찬가지였다. 과거 세계 랭킹 1위였던 태국의 랏차녹 인타논을 2대0(21-8, 21-9)으로 제압하고 4강 무대에 오르며 두 대회 연속 메달 획득에 성공했다. 4강 천위페이를 상대로도 2대0 셧아웃 승리였다.

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1게임, 초반 상대에 끌려갔다. 1-4까지 몰렸다. 안세영은 침착하게 한 점씩 추격했다. 특유의 정교한 샷이 살아났다. 연속 공격을 성공시켰다. 야마구치도 만만치 않았다. 날카로운 공격을 보여줬다. 중반이 지날수록 안세영 쪽으로 기울기 시작했다. 8-8까지 쫓아간 안세영은 긴 랠리에서 멋진 공격으로 9-8로 뒤집었다. 1게임서 처음으로 리드를 잡았다. 기세를 탄 안세영은 강하게 상대를 몰아붙였고, 결국 11-9로 인터벌에 들어갔다.

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2점차가 유지됐다. 야마구치가 힘을 내며 13-12까지 왔지만, 안세영이 네트플레이로 다시 점수차를 벌렸다. 야마구치가 13점을 얻었다. 이번 대회 개인전에서 안세영이 처음으로 13점을 허용했다. 상대의 공격이 살아나며 16-16 동점을 허용했다. 하지만 이내 클래스가 다른 플레이로 기세를 꺾어버렸다. 18-17에서 상대의 공격이 아웃되며 승기를 잡았다. 멋진 대각 공격으로 게임 포인트까지 왔다. 긴랠리에서 푸싱으로 마무리했다. 27분만의 끝이 났다.

2게임, 완전히 안세영으로 흐름이 넘어왔다. 출발과 함께 연속 3점을 뽑아냈다. 절묘한 리시브로 또 한점. 야마구치가 반격하며 4-4가 됐다. 네트플레이에서 스매시를 허용하며 4-5 역전. 하지만 오히려 안세영의 심기를 자극한 꼴이었다. 내리 7점을 따내며 5-11로 인터벌에 돌입했다.

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인터벌 후 한점을 추가한 뒤에서 점수를 내줬다. 야마구치의 힘이 눈에 띄게 떨어진 모습이었다. 기가 막힌 드롭샷으로 14-7을 만들었다. 16-8로 더블스코어를 유지한 안세영은 긴 랠리 끝에 17점을 얻었다. 18-8, 열점차를 만들었다. 서브실수로 인간미를 보여준 안세영은 계속 10점차를 유지하며 리드를 지켰다. 절묘한 리시브에 이은 환상적인 대각 공격으로 금메달 포인트. 안세영은 마지막 한 점까지 더하며 승리를 거뒀다. 단 한 번의 게임도 내주지 않은 퍼펙트 우승, 안세영 다운 금메달 여정이었다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com