'안세영'이라 쓰고, '역사'라 읽는다. AG에서 또 최초기록…'안세영 가는 길은 역사가 된다'입증했다

29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기. 승리를 거두며 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 여자 단식 정상을 지켜낸 안세영이 환호하고 있다.

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[스포츠조선 최만식 기자] '셔틀콕 여제' 안세영(24·삼성생명)이 배드민턴 새역사를 또 작성했다.

세계랭킹 1위 안세영은 29일 일본 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자단식 결승전서 야마구치 아카네(세계 3위·일본)를 게임 스코어 2대0(21-17, 21-9)로 완파하고 금메달을 목에 걸었다.

이로써 안세영은 한국 단식 최초로 2022 항저우아시안게임(2023년 개최)에 이어 아시안게임 2연패 기록을 작성했다. 안세영이 등장하기 전 최고 레전드였던 방수현도 1994년 히로시마아시안게임에서 우승한 게 전부였다.

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안세영은 지난해 자신이 작성했던 세계 배드민턴 사상 단식 선수 역대 최고 승률(94.8%) 기록도 훌쩍 뛰어넘었다. 이번 우승으로 올시즌 통산 56승1패를 기록했는데 승률 98.2%에 달한다.

태극기 두른 안세영

지난해 함께 작성했던 단일 시즌 역대 최다 우승 타이기록(11회)도 신기록으로 갈아치우는 것도 시간 문제다. 이번 아시안게임 우승으로 시즌 통산 10번째 우승(단체전 포함)을 기록했다.

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안세영은 이번 아시안게임 이전에도 배드민턴사에 새로운 기록을 잇달아 작성했다. 2023년에는 한국 최초로 세계개인선수권 단식 우승을 기록했고, 지난 4월 아시아선수권서는 정상에 오르면서 아시아 여자단식 최초로 커리어 그랜드슬램을 완성했다. 세계선수권, 항저우아시안게임(이상 2023년), 파리올림픽(2024년)에 이어 마지막 퍼즐(아시아선수권)을 맞춘 것이었다.

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이에 앞서 지난 2019년에는 만 17세의 나이로 세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 프랑스오픈(슈퍼 750)에서 우승을 차지하며, 대회 역사상 최연소 여자단식 챔피언으로 기록되기도 했다.

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이밖에 안세영은 28년 만의 올림픽 여자단식 금메달(2024년 파리올림픽, 1996년 애틀랜타올림픽 방수현 이후), 방수현 이후 27년 만의 세계랭킹 1위 등극(2023년 8월), 국내 단식 최초 세계 1위 연속 103주 등의 기록으로 한국 배드민턴사에 족적을 남겼다.

최만식 기자 cms@sportschosun.com