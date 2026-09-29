대한민국 클라이밍 금빛 사냥 나선다…1위 이도현→6위 천종원, 男 볼더링 결승 진출

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Sport Climbing - Men's Boulder - Semifinals - Nagoya International Exhibition Hall, Nagoya, Japan - September 29, 2026 South Korea's Dohyun Lee in action REUTERS/Andrew Couldridge

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Sport Climbing - Men's Boulder - Semifinals - Nagoya International Exhibition Hall, Nagoya, Japan - September 29, 2026 South Korea's Dohyun Lee in action REUTERS/Andrew Couldridge

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 클라이밍이 금빛 등반을 향해 순항했다.

이도현은 29일 일본 나고야 국제전시장에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 스포츠클라이밍 볼더링 남자부 준결승에서 99.7점을 받았다. 15명의 출전 선수 가운데 1위로 결승 진출에 성공했다. 이도현의 '라이벌' 안라쿠 소라타(일본·99.3점)는 0.4점 차로 2위에 위치했다. 2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 스포츠클라이밍 남자부 초대 금메달리스트에 오른 천종원은 74.7점으로 6위에 랭크돼 8위까지 주어지는 결승행 티켓을 품었다.

이도현은 이날 준결승에서 4개의 과제 모두 완등하며 월등한 기량을 과시했다. 특히 2번과 4번 과제는 단 한 차례 시도 만에 성공하는 플래시(첫 시도에 완등)를 기록했다. 안라쿠 역시 4개 과제 모두 완등했지만, 시도 횟수에서 이도현에게 밀렸다. 천종원은 첫 과제에 실패하며 불안하게 출발했지만 나머지 3개 과제를 모두 풀어내 결승에 합류했다. 이도현과 천종원은 30일 결승에서 메달 사냥을 노린다. 결승에서는 한국 2명, 일본 2명, 중국 2명, 태국 1명, 싱가포르 1명이 겨룬다.

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Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Sport Climbing - Women's Speed 4 - Qualification - Nagoya International Exhibition Hall, Nagoya, Japan - September 29, 2026 South Korea's Jimin Jeong REUTERS/Andrew Couldridge

스피드 여자부 예선에선 정지민(서울시청·노스페이스)과 성한아름(중부경남클라이밍)이 17명의 출전 선수 가운데 각각 2위(6초25)와 6위(6초84)를 차지하며 8명까지 진출하는 결승행 티켓을 챙겼다. 30일 치러지는 결승에선 한국 2명, 중국 2명, 인도네시아 2명, 일본 2명이 나선다. 정지민은 항저우 대회 여자 스피드 계주에서 동메달을 합작한 바 있다.

한편, 한국은 역대 아시안게임에서 금메달 1, 은메달 3, 동메달 3개를 따냈다. 2018년 자카르타-팔렘방 대회에선 천종원이 남자 콤바인에서 금메달을 목에 걸었다. 사솔과 김자인이 여자 콤바인에서 각각 은메달과 동메달을 획득했다. 2023년 펼쳐진 항저우 대회에선 정상에 오르지 못했다. 이도현과 서채현이 나란히 남녀부 콤바인에서 은메달을 챙겼다. 남녀부 스피드 단체전(계주)에서 각각 동메달 1개씩을 차지했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com