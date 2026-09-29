'이럴 거면 금메달 주고 시작하자, 충격 14연패' 中 천위시, 다이빙 여자 10m 플랫폼 우승, 루웨이 은메달..'9연속 금은 싹쓸이, 북한 조진미 동메달'

China's Chen Yuxi competes in the men's 3m springboard preliminary diving event during the 2026 Asian Games at the Tokyo Aquatics Centre in Tokyo on September 29, 2026. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

Silver medalist China's Lu Wei, left, gold medalist Chen Yuxi, center, and bronze medalist North Korea's Jo Jin Mi pose with their medals on the podium during the award ceremony after the women's 10m platform final at the Asian Games in Tokyo, Japan, Tuesday, Sept. 29, 2026. (AP Photo/Hiro Komae)

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[스포츠조선 노주환 기자]중국 다이빙은 아시아를 넘어 세계 최강이다. 그들은 또 역대급 기록을 세웠다. 아시안게임 다이빙 여자 10m 플랫폼에서 14연패를 달성했다.

중국 다이빙 에이스 천위시가 29일 일본 도쿄 아쿠아틱스 센터에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 다이빙 여자 10m 플랫폼 결선에서 총점 432.65점으로 우승을 차지했다. 이로써 중국은 이 종목 아시안게임 14연패의 대기록을 작성했다. 함께 출전한 루웨이(중국) 은메달을 획득하며 중국이 9번째로 이 종목에서 금·은 모두 싹쓸이했다. 북한 조진미가 동메달을 획득했다. 한국을 대표한 김나현은 7위, 문나윤은 8위에 올랐다.

천위시, 루웨이을 포함한 11명의 선수가 여자 10m 플랫폼 종목 결승에 진출했으며, 두 선수의 5개 연기 동작은 완전히 일치했다. 1라운드에서 천위시가 선택한 것은 난이도 계수 3.0의 107B(앞으로 3바퀴 반 도는 것)로, 심판 2명이 9.0점, 심판 4명이 8.5점을 주어 이 시기에서 76.50점을 얻어 1위를 기록했다. 루웨이는 같은 동작에서 8.5점 4개를 받아 75.00점으로 2위를 기록했다.

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(260929) -- TOKYO, Sept. 29, 2026 (Xinhua) -- Chen Yuxi of China competes during the women's 10m platform final of diving at the 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Tokyo, Japan, Sept. 29, 2026. (Xinhua/Wu Zhizun)

2라운드에서 천위시가 선택한 것은 난이도 계수 3.2의 407C(안으로 3바퀴 반 도는 것)로, 이 시기를 매우 뛰어나게 완수하여 심판 1명이 9.5점, 6명이 9.0점을 주어 86.40점을 얻어 선두를 유지했다. 루웨이는 같은 동작에서 7.5점 4개와 7.0점 3개를 받아 70.40점으로 합계 점수 145.40점으로 2위를 기록했다.

3라운드, 천위시가 선택한 것은 난이도 계수 3.3의 626C(뒤로 3바퀴 도는 것)로, 심판 1명이 10점, 심판 3명이 9.5점을 주어 이 시기에서 92.40점의 고득점을 얻어, 합계 점수 255.30점으로 선두를 내달렸다. 루웨이는 9.5점 1개와 8.5점 6개를 받아 84.15점으로, 합계 점수 229.55점 2위를 유지했다.

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4라운드와 마지막 라운드에서 천위시와 루웨이는 1~2위를 질주했다. 난이도 계수 3.3의 207C(뒤로 3바퀴 반 도는 것)와 난이도 계수 3.2의 5253B(뒤로 2바퀴 반 돌고 비틀기 1바퀴 반 도는 것)를 선택했다.

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Supporters of gold medallist China's Chen Yuxi takes pictures of her following the victory ceremony of the women's 10m platform final diving event during the 2026 Asian Games at the Tokyo Aquatics Centre in Tokyo on September 29, 2026. (Photo by ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

천위시의 총점은 432.65점이었고, 루웨이는 385.4점이었다. 천위시는 3년 전 항저우 아시안게임에서는 이 종목 은메달을 획득했었다. 조진미는 363.80점으로 3위에 올랐다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com