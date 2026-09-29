안세영! 너만 없으면, 내가 최곤데...'9전 전패, 승률 0%' 日 에이스 통한의 고백 "1게임에 전력 투구, 2게임 발 멈췄다"

사진=X 캡처

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[스포츠조선 이현석 기자]누군가에겐 안세영은 정말 눈물이 나게 하는 상대다.

일본의 스포니치아넥스는 29일 '야마구치 아카네가 세계 최강의 여왕에게 패해서 은메달에 그쳤다'고 보도했다.

야마구치는 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전에서 안세영에 0대2(17-21, 9-21)로 패배하며 은메달에 그쳤다.

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단체전에서도 은메달에 그쳤던 야마구치는 여자 단식에서 절치부심했다. 여자 단식 32강에서 세예데하이산 슈리데흐지아바리(이란)을 2대0(21-5, 21-9)으로 제압, 16강에서는 푸이치와(마카오)에 2대0(21-12, 21-12)으로 완파하고 8강에 올랐다. 8강 상대는 저력을 갖춘 인도의 운나티 후다, 야마구치는 접전을 벌였다. 1게임 21-16 승리에도 불구하고 2게임에서 14-21로 패하며 탈락 위기에 몰렸다. 다행히 3게임 팽팽한 흐름 속에서 21-17로 승리하며 준결승에 올랐다. 4강 왕즈이와의 접전에서도 21-11, 22-20으로 제압하며 결승에 올랐다.

결승 상대는 안세영, 야마구치가 최근 굴욕을 맛본 상대다. 야마구치를 상대로는 최근 8경기에서 모두 승리한 안세영이었다. 여자 단체전 4강에서도 야마구치만이 세트를 내줬다. 안세영에 1대2로 패배했다. 단식 결승에서 다시 안세영을 마주했다.

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하지만 다시 한번 안세영이라는 벽에 막힌 야마구치다. 1게임을 17-21까지 끌고가며 전력 투구했던 야마구치는 2게임에서는 완전히 안세영을 따라가지 못하는 모습이었다. 경기 후 인터뷰에서도 이런 심정을 고백했다. 스포니치 아넥스는 '대회 결승에서 연속로 패했던 숙적 안세영과의 정상 대결이었다. 1게임에서는 상대의 강력한 스매시에 맞서며 막판까지 팽팽한 랠리를 펼쳤다. 그럼에도 17-21로 내주었고, 2게임에서는 9-21로 압도당했다'고 전했다.

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야마구치는 "1게임은 오늘 할 수 있는 건 다 했다. 처음부터 전력을 다한 탓에 발이 멈춰버려 2게임에서는 점수 차가 점점 벌어지고 말았다"며 "진 건 맞지만, 다른 경기를 보며 압도적이라고 느꼈던 상대를 상대로도 맞설 수 있는 부분이 있다는 것을 느낄 수 있었던 대회이기도 했다. 최근 세계 선수권 대회에 비하면, 한 단계 더 실감이 나는 경기였다"고 했다.

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야마구치로서는 일본 선수로서 28년 만에 여자 단식 결승에 오른 것에 만족해야 했다. 안세영이라는 높은 벽을 다시 한 번 실감한 야마구치다.

이현석 기자 digh1229@sportschosun.com