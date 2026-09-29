'천적' 안세영한테 대참사 후 천위페이 "너무 기쁘다" 눈물 펑펑...알고 보니 진통제 투혼 "후회없다"

사진캡쳐=소후닷컴

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[스포츠조선 김대식 기자]안세영에게 패배했지만 천위페이(중국)는 끝까지 포기하지 않는 정신력을 보여줬다.

천위페이는 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 세계 최강 안세영을 만나 0대2로 깔끔하게 패배하고 말았다. 천위페이는 동메달을 획득했다.

경기 후 중국 매체 소후닷컴은 28일 천위페이가 안세영과의 준결승에서 세트 스코어 5-21, 12-21로 졌다고 보도했다. 그러면서 '경기는 겨우 39분 만에 끝났다. 1세트 5-21이라는 스코어는 아시안게임 역사에서도 드문 일'이라고 전했다.

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매체는 '천위페이는 움직임 자체가 매우 제약되어 있는 것처럼 보였다'고 설명했다. 경기 후 천위페이는 중국 취재진과 만났을 때 눈물을 흘렸다. 목이 메어 눈물을 흘리며 심경을 밝혔다. 그는 "모두가 얼마나 힘들었을지 안다. 서로의 전성기를 지켜봤고, 패배한 뒤 얼마나 괴로운지도 잘 알고 있다"며 "모두가 안 되던 시절에서 시작해 매년 버텨왔다. 누군가는 부상을 안고, 누군가는 아쉬움을 안은 채 다음 한 점을 위해 노력했다"고 말했다.

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이어 "2018년부터 지금까지 나의 초심은 변하지 않았다. 이제 후회가 없다. 정말 잘해냈다고 생각한다. 나 자신을 코트 위에 온전히 바쳤고, 매 경기 온 힘을 다해 싸웠기에 사실 정말 기쁘다"며 패배에도 불구하고 좌절하지 않겠다고 다짐했다.

천위페이는 28일 개인소셜미디어를 통해 속내도 털어놓았다. 소후닷컴에 따르면 천위페이는 '지난달 갑작스럽게 찾아온 발목 및 발 부상으로 세계선수권 당시 걷기조차 힘들 정도로 고통스러웠고, 아시안게임 출전조차 거의 불가능할 뻔했으나 팀의 물심양면 지원 덕분에 난관을 극복했다'고 밝혔다.

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알려진 바에 따르면 천위페이는 진통제를 맞아가면서 아시안게임 일정을 소화한 것으로 알려졌다. 이러한 상황에서 제 기량이 나올 수가 없는 상태. 그럼에도 불구하고 천위페이는 세계적인 수준의 기량을 보여주며 단체전에서 금메달, 단식에서 동메달을 차지했다.

소후닷컴은 '베테랑 천위페이에게 이번 대회는 사실상 마지막 아시안게임이었을 것'이라며 '비록 완벽한 결말은 아니었지만 인생은 거칠고 아름다운 법이며, 그는 다른 무대에서 계속해서 빛을 발하며 활약할 수 있을 것'이라고 전했다.