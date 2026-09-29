'미쳤다' 한국新 탄생, 그러나 만리장성 높았다…'+86㎏급' 박혜정, '세계新 보유자'에 막혀 은메달 [나고야 LIVE]

박혜정, 인상 3차 시기 133kg 성공 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 29일 일본 아이치현 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 역도 86㎏ 이상급 경기 결승. 한국 박혜정이 인상 3차 시기 133kg을 성공하고 있다. 2026.9.29 mon@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] 중국의 벽은 높았다. 박혜정(23·고양시청)이 한국 역도 최초 2연속 금메달에 도전했지만, 은메달로 만족해야만 했다.

박혜정은 29일 일본 아이치현 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 역도 +86㎏급 그룹A 결선에서 인상 133㎏ 용상167㎏ 합계 300㎏를 기록했다. +86㎏급 인상과 합계 신기록이다. 그러나 중국의 리원원(26)이 합계 310㎏(인상 140㎏ 용상 170㎏)을 기록하면서 박혜정은 2위로 마쳤다. 동메달은 카타르의 우이살 이클래프(인상 120㎏ 용상 153㎏ 합계 273㎏)가 가지고 갔다.

박혜정은 장미란에 이은 한국 역도계의 대들보다.2023년 열린 2022 항저우 아시안게임 여자 +87㎏에서 인상 125㎏, 용상 169㎏, 합계 294㎏으로 금메달을 따냈다. 2010년 광저우 대회 장미란 이후 13년 만에 한국 역도에 안긴 아시안게임 금메달이다.

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올해 최고 298㎏(인상 131㎏·용상 167㎏)을 들어올리면서 '세계랭킹 3위' 자리를 지키고 있다.

중국 리원원은 인상 148㎏ 용상 187㎏ 합계 335㎏으로 세계 기록을 가지고 있다.

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'중국 역도 신성'이자 '세계랭킹 1위' 리옌의 아시안게임 참가가 유력해 보였다. 리옌은 지난 5월 아시아선수권대회에서 합계 323㎏(인상 145㎏ 용상 178㎏)을 성공했다.

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리원원은 2020년 도쿄올림픽, 2024년 파리올림픽 금메달을 딴 뒤 은퇴 수순을 밟아간 선수. 그러나 건재함을 제대로 보여줬다. 올림픽, 세계선수권, 아시아선수권을 제패한 리원원은 아시안게임 금메달을 걸면 '그랜드슬램'을 달성하게 된다.

박혜정, 인상 1차 시기 128kg 성공 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 29일 일본 아이치현 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 역도 86㎏ 이상급 경기 결승. 한국 박혜정이 인상 1차 시기 128kg을 성공하고 있다. 2026.9.29 mon@yna.co.kr(끝)

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인상 1차 시도에 박혜정은 리원원(135kg)에 이어 무거운 128㎏을 적어냈다. 세계랭킹 2위인 이클래프(120㎏)보다 8㎏로 무거운 중량이었다.

이클래프가 120㎏을 가볍게 든 가운데 박혜정도 128㎏ 곧바로 성공하면서 일찌감치 메달에 청신호를 밝혔다.

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이클래프가 2차 시기에 129㎏을 시도했지만, 일어나지 못했다. 이클래프는 131㎏으로 승부수를 띄웠다.

박혜정은 2차 시기에 130㎏을 가볍게 들어올리면서 메달 다지기에 들어갔다. 이클래프가 3차 시기 131㎏을 실패하면서 박혜정은 사실상 은메달까지 확보하게 됐다.

다만, 리원원의 벽은 높았다. 리원원은 1차 시기 132㎏을 가볍게 성공하면서 '전설'의 면모를 그대로 뽐냈다.

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박혜정, 인상 3차 시기 133kg 성공 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 29일 일본 아이치현 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 역도 86㎏ 이상급 경기 결승. 한국 박혜정이 인상 3차 시기 133kg을 성공한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.29 mon@yna.co.kr(끝)

박혜정은 3차 시기에서 개인 최고인 133㎏을 들어올렸다. 성공한 뒤에는 세리머니를 하면서 기쁨을 표현하기도 했다.

리원원은 압도적인 기량을 보였다. 2차 시기에 136㎏에 성공했고, 3차 시기에는 무려 140㎏를 들어올렸다. 박혜정과는 인상에서만 7㎏가 벌어졌다

용상 1차시기 박혜정은 163㎏, 리원원은 166㎏, 이클래프는 153㎏을 적어냈다. 보수적인 전략을 택한 이클래프가 성공한 가운데 박혜정은 163㎏을 들어올렸다.

리원원은 166㎏을 1차 시기에 성공하며 금메달 확보에 들어갔다.

박혜정은 1차 시기보다 4㎏ 높인 167㎏에 도전했고, 1차 시기보다 안정적으로 성공했다.

이클래프는 2차 시기 168㎏에 도전했지만 주저 앉으면서 아쉬움을 삼켰다.

리원원은 2차 시기 170㎏을 성공했고, 박혜정은 3차 시기에 173㎏에 도전했다. 그러나 들어올리데 까지는 성공했지만, 버티지 못하면서 결국 300㎏으로 마쳤다.

한편, 앞서 86㎏급에 참가한 전희수(19·고양시청)는 인상 107㎏·용상 141㎏ 합계 248㎏로 5위를 기록했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com