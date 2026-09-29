"선생님, 저도 해냈어요"한국 셔틀콕의 황홀한 사제지간…안세영, 박주봉-김동문에 이어 2연패+이소희-백하나, 이경원코치의 한 풀었다

안세영과 박주봉 감독·이현일 코치.

이경원 코치(맨 왼쪽)가 이소희-백하나의 우승 확정에 환호하고 있다.

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 최만식 기자] "선생님 보셨죠?"

한국 배드민턴이 아시안게임 여자단식과 복식에서 동반 금메달을 수확하면서 눈길을 끄는 사제지간의 하모니를 연출했다.

세계랭킹 1위 안세영은 29일 일본 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자단식 결승전서 야마구치 아카네(세계 3위·일본)를 게임 스코어 2대0(21-17, 21-9)로 완파하고 금메달을 목에 걸었다. 한국 단식 최초의 아시안게임 2연패 신기록이기도 했다.

Advertisement

앞서 열린 여자복식 결승서는 이소희-백하나(세계 2위·이상 인천국제공항)가 중국의 류성수-탄닝(세계 1위)를 상대로 2대1(26-28, 21-18, 21-18)로 역전승을 거뒀다.

영광의 순간에 같은 장소에서 후배들의 성공을 흐뭇하게 지켜보고 있던 스승들이 있었다. 김동문 대한배드민턴협회 회장과 대표팀의 박주봉 감독, 이경원 코치다.

2002년 부산아시안게임 당시 혼합복식 우승한 김동문-라경민. 스포츠조선 DB

002년 부산아시안게임 당시 여자복식 우승한 이경원-라경민. 스포츠조선 DB

Advertisement

안세영이 작성한 국내 최초의 아시안게임 단식 2연패 기록에 앞서 복식에서 개인전 2연패를 먼저 작성한 레전드가 있다.

Advertisement

박 감독과 김 회장이다. 박 감독은 지난 1986년 서울 대회와 1990년 베이징 대회에서 혼합복식 2연패를 기록한 바 있다. 그는 특히 1986년 대회에서 3관왕(단체+남복+혼복)으로 역대 최다기록 보유자이기도 하다.

Advertisement

김 회장도 선수 시절 박 감독의 대를 이어받아 아내 라경민 한국체대 교수와 혼합복식 최강으로 군림하면서 대회 2연패(1998년 방콕, 2002년 부산)를 합작한 바 있다. 또 김 회장은 2002년 단체전+혼합복식 2관왕을, 라 교수는 같은 대회 여자복식+혼합복식 2관왕을 각각 달성했다.

공교롭게도 두 레전드가 한국 배드민턴의 현역 양대 수장으로 몸담고 있는 가운데 안세영이 대회 2연패의 DNA를 보란듯이 물려받은 셈이다.

Advertisement

이소희-백하나는 이경원 코치의 오랜 '한'을 풀었다. 이 코치는 지난 2002년 부산아시안게임에서 라 교수와 함께 여자복식 금메달을 획득한 바 있다. 당시 이경원-라경민 조의 세계랭킹은 1위였다. 은퇴 후 10여년간 대표팀 코치로 일해왔지만 아시안게임에서 금메달을 조련하지 못해 '한'이 맺혀 있었다. 2002년 이후 20년 동안 중국이 여자복식 4회 우승을 쓸어갔다.

아시안게임 금메달 주역이지만, 금메달을 배출하지 못했던 이 코치의 숙원을 풀어 준 제자가 이소희-백하나다. 이 코치가 벤치 지도를 한 29일 결승전에서 24년 만의 금메달을 일구며 이 코치를 펑펑 울게 만들었다.

24년 전을 재현하듯, 중국을 물리치고 우승한 것도 닮았다. 24년 전 이경원-라경민은 중국의 가오링-황수이 조를 격파했고, 이소희-백하나은 이번에 세계 1위의 '만리장성'을 넘어 정상에 올랐다.

Advertisement

최만식 기자 cms@sportschosun.com