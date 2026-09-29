"선생님, 저도 해냈어요"한국 셔틀콕의 황홀한 사제지간…안세영, 박주봉-김동문에 이어 2연패+이소희-백하나, 이경원코치의 한 풀었다

[스포츠조선 최만식 기자] "선생님 보셨죠?"
한국 배드민턴이 아시안게임 여자단식과 복식에서 동반 금메달을 수확하면서 눈길을 끄는 사제지간의 하모니를 연출했다.
세계랭킹 1위 안세영은 29일 일본 아이치현의 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자단식 결승전서 야마구치 아카네(세계 3위·일본)를 게임 스코어 2대0(21-17, 21-9)로 완파하고 금메달을 목에 걸었다. 한국 단식 최초의 아시안게임 2연패 신기록이기도 했다.
앞서 열린 여자복식 결승서는 이소희-백하나(세계 2위·이상 인천국제공항)가 중국의 류성수-탄닝(세계 1위)를 상대로 2대1(26-28, 21-18, 21-18)로 역전승을 거뒀다.
영광의 순간에 같은 장소에서 후배들의 성공을 흐뭇하게 지켜보고 있던 스승들이 있었다. 김동문 대한배드민턴협회 회장과 대표팀의 박주봉 감독, 이경원 코치다.
안세영이 작성한 국내 최초의 아시안게임 단식 2연패 기록에 앞서 복식에서 개인전 2연패를 먼저 작성한 레전드가 있다.
박 감독과 김 회장이다. 박 감독은 지난 1986년 서울 대회와 1990년 베이징 대회에서 혼합복식 2연패를 기록한 바 있다. 그는 특히 1986년 대회에서 3관왕(단체+남복+혼복)으로 역대 최다기록 보유자이기도 하다.
김 회장도 선수 시절 박 감독의 대를 이어받아 아내 라경민 한국체대 교수와 혼합복식 최강으로 군림하면서 대회 2연패(1998년 방콕, 2002년 부산)를 합작한 바 있다. 또 김 회장은 2002년 단체전+혼합복식 2관왕을, 라 교수는 같은 대회 여자복식+혼합복식 2관왕을 각각 달성했다.
공교롭게도 두 레전드가 한국 배드민턴의 현역 양대 수장으로 몸담고 있는 가운데 안세영이 대회 2연패의 DNA를 보란듯이 물려받은 셈이다.
이소희-백하나는 이경원 코치의 오랜 '한'을 풀었다. 이 코치는 지난 2002년 부산아시안게임에서 라 교수와 함께 여자복식 금메달을 획득한 바 있다. 당시 이경원-라경민 조의 세계랭킹은 1위였다. 은퇴 후 10여년간 대표팀 코치로 일해왔지만 아시안게임에서 금메달을 조련하지 못해 '한'이 맺혀 있었다. 2002년 이후 20년 동안 중국이 여자복식 4회 우승을 쓸어갔다.
아시안게임 금메달 주역이지만, 금메달을 배출하지 못했던 이 코치의 숙원을 풀어 준 제자가 이소희-백하나다. 이 코치가 벤치 지도를 한 29일 결승전에서 24년 만의 금메달을 일구며 이 코치를 펑펑 울게 만들었다.
24년 전을 재현하듯, 중국을 물리치고 우승한 것도 닮았다. 24년 전 이경원-라경민은 중국의 가오링-황수이 조를 격파했고, 이소희-백하나은 이번에 세계 1위의 '만리장성'을 넘어 정상에 올랐다.
최만식 기자 cms@sportschosun.com