대한민국 44년 만의 악몽…男 핸드볼 '숙적' 일본에 37-32 완패, 두 대회 연속 '노 메달' 눈물

승리를 위하여 (이나자와[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 29일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 핸드볼 동메달 결정전 대한민국과 일본의 경기. 한국 김연빈이 수비수와 몸싸움을 벌이고 있다. 2026.9.29 saba@yna.co.kr(끝)

'잡지마' (이나자와[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 29일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 핸드볼 동메달 결정전 대한민국과 일본의 경기. 한국 박세웅이 수비에 막히고 있다. 2026.9.29 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]대한민국 남자 핸드볼이 끝내 눈물 흘렸다.

조영신 감독이 이끄는 한국 남자 핸드볼 대표팀은 29일 일본 아이치현의 엔트리오에서 열린 일본과의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 동메달 결정전에서 32대37로 패했다. 한국은 두 대회 연속 메달과 인연을 맺지 못했다. 한국은 아시안게임에서만 6차례 정상에 올랐다. 하지만 2010년 광저우 대회를 끝으로 금맥이 끊겼다. 2023년 열린 항저우 대회에서는 아시안게임에서 처음으로 4강 탈락의 아픔을 맛봤다.

한국은 조별리그 B조에서 쿠웨이트(26대23 승)-이란(26대26 무)-바레인(21대30 패)-카자흐스탄(44대22 승)을 상대로 2승1무1패를 기록했다. 8강에선 중국을 32대26으로 잡고 준결승에 올랐다. 한국은 동메달을 땄던 2018년 자카르타-팔렘방 대회 이래 8년 만에 아시안게임 4강에 복귀했다. 그러나 준결승에서 카타르에 30대32로 패하며 아쉬움을 삼켰다.

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마지막 상대는 공교롭게도 일본이었다. 대한핸드볼협회 기록에 따르면 한국은 그동안 아시안게임에서 일본과 10번 만나 7승2무1패를 기록했다. 유일한 패배는 사상 첫 대결이던 1982년 뉴델리 대회다. 당시 한국은 20대21로 패했다. 이후 44년 동안 무패를 달렸다.

'이건 못막아' (이나자와[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 29일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 핸드볼 동메달 결정전 대한민국과 일본의 경기. 한국 박광순이 슛하고 있다. 2026.9.29 saba@yna.co.kr(끝)

'이건 너무하네' (이나자와[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 29일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 핸드볼 동메달 결정전 대한민국과 일본의 경기. 한국 김진호가 수비수에 파울을 당하고 있다. 2026.9.29 saba@yna.co.kr(끝)

운명의 한-일전. 한국은 경기 초반 힘이 빠진 듯했다. 한때 2-7로 크게 밀렸다. 한국은 격차를 좁히지 못한 채 전반을 12-17로 마쳤다.

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후반 들어 한국이 집중력을 발휘했다. 17-20까지 점수 차를 좁혔다. 하지만 일본의 다채로운 움직임을 막아내지 못한 채 23-29까지 밀렸다. 한국은 수비마저 흔들렸다. 상대에 너무 쉽게 실점하며 좀처럼 추격하지 못했다. 결국 한국은 한-일전에서 패하며 눈앞에서 메달을 놓쳤다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com