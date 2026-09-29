'충격' 日 부실 밥 피해자는 또 있었다…"4kg 빠졌어요" 그래도 값진 銀 품었다 [나고야 LIVE]

은메달 차지한 박혜정 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 29일 일본 아이치현 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 역도 86㎏ 이상급 경기에서 인상 133㎏, 용상 167㎏, 합계 300㎏을 들어올려 은메달을 차지한 박혜정이 메달을 목에 걸고 활짝 웃고 있다. 2026.9.29 mon@yna.co.kr(끝)

박혜정, 용상 2차 시기 167kg 성공 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 29일 일본 아이치현 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 역도 86㎏ 이상급 경기 결승. 한국 박혜정이 용상 2차 시기 167kg을 성공하고 있다. 박혜정은 인상 133㎏, 용상 167㎏, 합계 300㎏로 2위를 차지했다. 2026.9.29 mon@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] "항저우 때보다 더 기쁘네요."

박혜정은 29일 일본 아이치현 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 역도 +86㎏급 그룹A 결선에서 인상 133㎏ 용상 167㎏ 합계 300㎏을 기록했다.

박혜정은 +86㎏급 인상과 합계 신기록을 세웠다.

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중국의 벽이 높았다. 중국의 리원원이 합계 310㎏(인상 140㎏ 용상 170㎏)을 기록하면서 박혜정은 2위로 마쳤다.

중국 리원원(26)은 인상 148㎏ 용상 187㎏ 합계 335㎏으로 세계 기록을 가지고 있다.

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2023년 항저우 아시안게임에서는 리원원이 불참한 가운데 박혜정이 금메달을 땄다. 2024년 파리올림픽에 박혜정은 합계 299㎏을를 들어올렸지만, 리원원 309㎏에 막혀 은메달에 그쳤다.

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한국 역도 역사상 최초 대회 2연속 금메달은 불발됐지만, 박혜정은 후회없는 모습이었다.

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은메달을 목에 걸고 취재진을 만난 "항저우 때보다 더 기쁜 메달"이라며 "카타르 선수가 갑자기 인도(아시아 역도선수권)에서 나왔는데 더 열심히 준비해야겠다고 생각했다. 그런 뿌듯함도 있고, 올림픽 금메달도 볼 수 있겠다 생각했다. 또 인상에서 기록을 늘리고 싶다고 했는데 2kg나 늘어서 좋다"고 했다.

박혜정, 인상 3차 시기 133kg 성공 (나고야=연합뉴스) 윤동진 기자 = 29일 일본 아이치현 나고야 중소기업진흥회관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 역도 86㎏ 이상급 경기 결승. 한국 박혜정이 인상 3차 시기 133kg을 성공한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.29 mon@yna.co.kr(끝)

인상 3차 시기를 성공한 뒤에는 깜짝 세리머니도 선보였다. 박혜정은 "항상 소리를 지르고 들어가서 놀림을 받았다. 이번에는 다른 걸 하겠다고 했다"고 웃었다.

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경기 당일 컨디션이 중요한 역도. 박혜정은 "일찍 자고 밥 잘 챙겨먹었다"고 전날의 상황을 이야기했다.

그러나 몸 관리가 마냥 쉽지는 않았다. 박혜정은 "여기 와서 거의 4㎏가 빠졌다"고 했다. 그는 이어 "밥이 맛이 없었다. 일본이라서 맛있는게 있을 줄 알고 한국에서 많이 안 가지고 갔다. 그런 부분에서 빠지게 됐다"고 말했다.

이번 아시안게임은 역대 최악이라는 평가를 받고 있다. 교통 식사 운영 가릴 것없이 곳곳에서 문제가 드러나고 있다. 박혜정 또한 피해를 보게 된 셈이다.

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악재를 견뎌내고 결국 시상대 두 번째 높은 곳에 올랐다. 그러나 쉴 여유는 없다. "한국에 가면 엽기 떡볶이를 먹고 싶다. 매운 걸 못 먹지만 당기더라"고 웃은 박혜정은 "아시안게임 끝나고 한국 돌아가면 1주 반 뒤에 전국체전이 있고, 바로 선수촌에 입촌해서 세계선수권 가야한다"고 했다. 아울러 그는 "이번 아시안게임을 준비하면서 돌아가신 어머니를 찾아뵙지 못했다. 돌아가서 체전 준비하고, 세계 선수권도 준비해야돼서 시간이 나면 찾아뵈려고 한다"고 말했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com