韓 여자축구 사상 최초 아시안게임 결승 진출 가능할까? 운명의 한-일전, 신상우호 선발 명단 발표[한-일전 라인업]

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[스포츠조선 이현석 기자]한국의 구기 종목 한-일전 불패 행진, 이제 여자축구가 도전한다.

신상우 감독이 이끄는 대한민국 여자축구 대표팀은 29일 오후 7시30분 일본 시즈오카 스타디움 에코파에서 개최국 일본과 2026년 아이치-나고야 아시안게임 4강전을 치른다.

한국은 조 2위로 8강에 올랐다. 조별리그 1차전 미얀마를 5대0으로 격파, 2차전 방글라데시는 6대0으로 완파했다. 3차전 조 1위를 결정하는 북한과의 맞대결에서 1대1 무승부, 득실에서 밀리며 조 1위에 오르지 못했다. 한국은 F조 2위로 8강에서 우즈베키스탄과의 맞대결을 벌여 6대3으로 승리해 4강 무대에 올랐다.

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한국은 원톱에 최유리(수원FC위민), 중원은 지소연, 윤수정(수원FC위민), 정민영(오타와), 현슬기(경주한수원) 김민지(서울시청)가 자리한다. 수비진은 김혜리(수원시청)-고유진(인천현대제철)-노진영-장슬기(이상 경주한수원)이 구성한다. 골문은 김민정(인천현대제철)이 지킨다.

상대인 일본은 명실상부한 아시아 최강, 직전 두 대회 연속 우승을 차지했다. 중국, 북한과 함께 3회로 아시안게임 최다 우승팀이다. 이번 대회 4경기 전승, 24득점-0실점으로 압도했다. 역대 전적에서 한국은 4승12무20패로 크게 밀린다. 마지막 승리가 2015년 8월 동아시아축구연맹(EAFF) E-1 챔피언십이다. 쌓아온 기록은 일본의 손을 들어준다. 북한만큼 상대하기 까다로운 적이다.

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포기는 없다. 더 높은 무대를 위해선 우세인 상황에서만 경기를 치를 수 없는 노릇이다. 동기부여는 확실하다. 한국은 이번 맞대결에서의 승리가 단순한 라이벌전의 의미를 뛰어넘는다. 사상 첫 아시안게임 결승 진출, 국제 무대에서의 한 단계 도약을 이루게 된다. 그간 한국을 가로막았던 동메달 설움을 지워낼 수 있다. 한국은 여자축구가 1990년 아시안게임 정식 종목으로 채택된 이후부터 2022년 항저우 대회까지 단 한 차례도 결승 무대에 오르지 못했다. 9번의 결승전은 오로지 중국, 북한, 그리고 일본에만 허락된 무대였다. 6번의 준결승에 오르고도 모두 고개를 숙였다. 결승전에 대한 갈망이 클 수밖에 없다. 이제 그 도전에 나선다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com