'이래야 GOAT 하는구나' 57승1패인데 안세영은 그 1패가 신경 쓰인다..."나는 아직 부족한 선수, 전승 우승 도전해볼께요!"[이치노미야 현장]

Advertisement

Advertisement

[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]'완벽', '여제' 안세영을 움직이는 힘이다.

'세계랭킹 1위' 안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2대0(21-17, 21-9)으로 제압했다. 그는 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 2연패를 달성했다.

아시안게임은 올림픽보다 더 치열한 대회로 꼽힌다. 실제 세계배드민턴연맹(BWF) 여자단식 랭킹 1~12위까지가 모두 아시아 선수다. 안세영은 군계일학이다. 좀처럼 국제대회에서 볼 수 없는 '1일 2경기'를 치렀지만 무난히 32강과 16강을 넘어 8강부터 세계랭커들을 줄줄이 만났다.

Advertisement

'넘사벽'이라는 말로도 부족했다. 한때 1위였던 세계 5위 랏차녹 인타논(태국)을 단 31분 만에 셧아웃시켰다. 4강은 더 충격적이었다. 앞서 두 번의 아시안게임에서 안세영을 괴롭혔던 세계 4위 천위페이(중국)를 38분 만에 2대0으로 끝냈다. 천위페이가 "당연한 결과"라고 할 정도로 일방적인 승부였다.

결승에서는 1게임 약간 고전했지만, 2게임에서 다시 본인의 플레이를 찾으며 완승을 거뒀다. 이번 대회 치른 5경기에서 단 1게임도 내주지 않고, 평균 36분 만에 경기를 끝내는 퍼펙트 금메달을 거머쥐었다. 안세영은 '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이뤘다. 이번 대회는 안세영이 얼마나 압도적인 '지존'인지 재확인시키는 자리였다. 올 시즌 56승1패, 승률 98.2%, 40연승은 덤이었다.

Advertisement

안세영은 "2연패에 대해 생각하지 않았다. 그냥 우승하면 좋을 것 같다는 마음가짐으로 경기에 임했다. 경기가 끝나자마자 너무 벅차올랐다"고 했다. 이어 "3년 전 아시안게임과는 많이 달라졌다. 그런 경기가 있었기 때문에 내가 이렇게 성장할 수 있었다. 지금의 나를 있게 만들어준 그 과정들이 너무 감사하다"고 말했다.

Advertisement

야마구치를 상대로 압도적인 플레이를 펼쳤지만, 속내는 달랐다. 안세영은 "야마구치가 수비를 잘하고 빨리 뛰기도 해서 마음속으로 어떻게 쳐야 할지 고민이 많았다"며 "그렇다 보니 실수도 잦아졌다. '고민하지 말고 최대한 빨리 선택하자'는 생각으로 경기를 치렀더니 잘 풀렸다"고 설명했다.

Advertisement

어마어마한 성적에도 불구하고 안세영은 여전히 배가 고팠다. 그는 "대회마다 새로운 경기를 한다고 생각한다. 그리고 모든 대회에서 도전자의 입장으로 임한다. (많은 우승을 차지했지만) 여전히 계속 우승하고 싶다. 또 우승할 때마다 새로운 기분이다. 그런 게 강한 승부욕을 만드는 것 같다"고 설명했다.

그는 완벽한 시즌을 꿈꾼다. 안세영은 "(전승 우승을 목표로 세웠지만) 현실에선 1패를 기록했다. 그 꿈이 이뤄질 수 없는 건가 싶지만, 내가 마지막까지 부상 없이 최선을 다한다면 달성할 수도 있지 않을까"고 이야기했다. 그러기 위해서는 무결점 선수가 돼야 한다. 안세영은 "나는 공격력이 부족하다. 천위페이는 어느 각도에서도 정확한 공격을 펼칠 수 있지만, 나는 그렇게 할 수 없다. 공격력을 강화한다면 보다 완벽에 가까운 선수가 될 수 있을 것"이라고 말했다.

Advertisement

그래서 이번 대회에도 100점을 주지 않았다. 안세영은 "경기는 끝까지 해봐야 안다. 그래서 매 순간 힘들었다"며 "이번 대회를 총평한다면, 90점을 주고 싶다. 야마구치에게 (단체전에서) 한 게임을 내주면서 많이 배웠다. 그 과정이 나를 더 단단하게 만들어주기도 했다. 90점 정도면 많이 준 거 같다"고 웃었다.

안세영은 "제 커리어에 있어서 아시안게임 금메달은 그냥 하나의 과정"이라며 "앞으로도 많은 대회에 나설 텐데, 제가 어디까지 더 성장할 수 있을지는 아무도 모르기 때문에 저 스스로도 기대된다"고 당차게 말했다. 과정의 끝에는 뭐가 있을까. 안세영은 "(그렇게되기 위한 과정이) 정말 힘들고, 버티기도 힘들 때도 많았다. 그러나 그 끝에는 분명 나의 행복이 있을 것이라고 믿는다"며 "그 행복을 위해서 끊임없이 스스로를 채찍질하며 도전해 간다"고 했다.

4년 뒤 아시안게임에서도 안세영이 정상을 지킬 수 있을까. 그는 "4년 뒤의 내 모습에 대한 상상이 잘 안된다. 그래도 지금보다 더 성장해 있으면 좋겠다. 그리고 (이번 대회에서는 못 이룬) 2관왕을 꼭 달성하고 싶다"고 웃었다.

Advertisement

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com