'한국이 안 무섭나' 韓 '동메달 슛'을 온몸으로 막은 일본 수문장 '신의 경지' 극찬', "얼굴로 날아오는 공 피하지도 않아"→37-32 승리

출처=일본핸드볼대표팀 SNS

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'다 비켜' (이나자와[일본]=연합뉴스) 한종찬 기자 = 29일 일본 아이치현 이나자와 엔트리오에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 핸드볼 동메달 결정전 대한민국과 일본의 경기. 한국 김연빈이 슛하고 있다. 2026.9.29 saba@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]대한민국 핸드볼의 동메달 도전을 저지한 일본 골키퍼의 '겁없는 활약'이 현지팬 사이에서 화제를 모으고 있다.

일본 매체 '디 앤서'는 29일, 일본 일본 아이치현의 엔트리오에서 열린 한국과 일본의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 남자 핸드볼 동메달 결정전을 마치고 일본의 동메달을 이끈 일본 수문장 나카무라 타쿠미의 활약상을 조명했다. 이날 한국은 32대37로 패하며 아쉽게 동메달 획득에 실패했다.

이 매체는 "'스이세이 재팬'이라는 애칭으로 불리는 일본 남자 핸드볼 대표팀은 안방에서 메달을 놓고 한국과 격돌했다"며 "이 중요한 경기에선 특히 골키퍼의 활약이 시청자들의 시선을 사로잡았다"라고 보도했다.

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'디 앤서'에 따르면, 일본팬은 X(구 트위터)를 통해 "가까운 거리에서 전력으로 날아오는 슛을 온몸으로 막아내는 핸드볼 골키퍼의 모습은 정말 대단하다", " 핸드볼 골키퍼는 헤드기어나 장갑도 착용하지 않으니 정말 무서울 것 같다. 혹시 얼굴에 공을 맞는 일도 있진 않을까?", "방금 나카무라라는 엄청난 골키퍼를 알게 됐는데, 정말 흥분된다ㅋㅋ", "일본 골키퍼는 정말 대단하다. 얼굴이나 급소를 보호하려는 기색도 없이 온몸을 뻗어 슛을 막아낸다", "나카무라는 신의 경지다. 정말 감동해서 눈물이 날 지경"이라는 반응을 보였다.

지난 2022년 항저우대회에서 4위를 차지하며 메달과 연을 맺지 못한 한국 핸드볼은 두 대회 연속 메달을 목에 걸지 못했다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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