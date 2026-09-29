"죄송합니다, 죄송합니다, 또 죄송합니다" 이제는 헛웃음만! 日 AG 조직위, 한국 배구 훈련 취소 '황당 수송' 공식 사과

아시안게임 수송 문제는(?) (나고야=연합뉴스) 서명곤 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위원회가 숙박·수송·생활 및 훈련 환경 등에서 불거진 각종 운영 문제에 관해 "대회에 지장을 줄 정도는 아니다"라는 입장을 밝혔다.

아시안게임 수송 문제는(?) (나고야=연합뉴스) 서명곤 기자 = 2026 아이치·나고야 아시안게임 조직위원회가 숙박·수송·생활 및 훈련 환경 등에서 불거진 각종 운영 문제에 관해 "대회에 지장을 줄 정도는 아니다"라는 입장을 밝혔다. 그러나 현장에서는 수송과 관련한 문제가 잇따르고 있다.

한국-방글라데시 경기 시작 전 조직위 착오로 북한 국가 연주 해프닝 (나고야=연합뉴스) 18일 일본 기후현 가카미가하라 그린스타디움에서 열린 남자 하키 A조 조별리그 1차전 대한민국과 방글라데시의 경기에서 양팀 선수들이 도열해있다.

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[스포츠조선 김성원 기자]'죄송합니다'가 일상이 됐다.

2026년 아이치-나고야 아시안게임 조직위원회가 또 사과했다. 한국 남자 배구대표팀은 28일 셔틀버스에 탑승했으나 엉뚱한 경기장으로 향하면서 훈련 일정을 소화하지 못했다.

조직위는 29일 일본 나고야 메인프레스센터에서 열린 기자회견에서 "선수들이 버스에 탑승하는 과정에서 현장 스태프가 잘못 안내한 것이 이번 일의 원인"이라며 "단순한 실수였다. 불편을 끼쳐드린 점을 무겁게 받아들이고 있으며 사과드린다"고 밝혔다.

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사실 훈련을 못한 것은 '약과'다. 파키스타 배구대표팀은 엉뚱한 곳으로 이동하는 바람에 경기 시간이 약 30분 지연됐다. 한국 선수단이 탑승해야 할 버스에 파키스탄 선수단을 안내하고, 파키스탄 선수단이 타야 할 버스에는 한국 선수단을 태우면서 문제가 발생했다.

개막 전부터 이미 미숙한 경기 운영으로 질타를 받았다. 선수단의 셔틀버스 배정이 원할하게 이루어지지 않아 최소 3시간 이상, 일부 종목의 경우는 5시간 이상 공항에 발이 묶였다. 인도 선수단의 경우, 숙소 배정까지 14시간이나 걸리며 공항 바닥에서 잠을 청해야 했다.

한국 남자 배구, 필리핀 상대 3-0 셧아웃 완파 (고마키[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 27일 일본 아이치현 파크 아레나 고마키에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자 배구 예선 대한민국과 필리핀의 경기. 3-0 셧아웃 승리를 거둔 한국 대표팀 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.27

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12년 만의 아시아를 제패한 대한민국 남자 농구 대표팀은 결승전 당일 차량 문제로 훈련하지 못하는 황당 사건이 발생했다. 별도의 체육관에서 슈팅 훈련 등을 하며 몸을 풀 계획이었지만, 발이 묶여 훈련을 취소할 수밖에 없었다.

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한국과 방글라데시의 남자 하키 조별리그 A조 경기 시작 전에 애국가가 아닌 북한 국가가 잘못 연주됐다. 조직위가 공식적으로 사과했지만 뒷맛은 씁쓸했다. 여자배구 순위 결정전은 베트남 대표팀을 수송할 버스가 1시간 15분이나 지각 도착하면서 경기가 지연됐다.

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역대 최악의 아시안게임이 될 것이라는 우려는 현실이 되고 있다. 일본의 '도쿄스포츠웹'은 최근 '아이치-나고야 아시안게임의 빈번한 문제가 올림픽과 월드컵 같은 글로벌 이벤트 개최에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 우려가 제기되고 있다'고 보도했다.

일본은 완벽하다, 그 신화는 이미 무너졌다.

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김성원 기자 newsme@sportschosun.com