'중국도 두 손 들었다' 세기의 재능 'GOAT' 안세영 역대 최초 아시안게임 2연패에 "도저히 못 막아" 반응→中 레전드와 비견

안세영 '한번 더 아자!' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식에서 금메달을 딴 안세영이 시상대를 내려오며 환호하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

안세영 '태극기 휘날리며' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식에서 금메달을 차지한 대한민국 안세영이 태극기를 두른 뒤 기뻐하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

강자들 사이에서도 빛나는 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 안세영이 메달리스트들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 윤진만 기자]중국팬들이 압도적인 실력으로 아시안게임 타이틀을 사수한 '셔틀콕 여제' 안세영을 향해 엄지를 들었다.

안세영은 29일 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승전에서 일본 간판스타 야마구치 아카네를 2대0(21-17, 21-9)로 완파하며 금메달을 목에 걸었다.

중국 포털 '넷이즈'는 "안세영은 아시안게임 배드민턴 여자 단식에서 타이틀 방어에 성공한 최초의 선수로 등극했다"며 "그는 이미 올 시즌 56승 1패의 압도적인 성적과 함께 이미 8개 대회에서 우승했다"라고 보도했다.

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이 매체는 세계 랭킹 1위인 안세영이 라차녹 인타논, 천위페이 등 강호를 차례로 꺾고 결승에 올라 야마구치마저 압도했다는 사실을 조명했다. 안세영은 이날 승리로 40연승을 달렸고, 야마구치를 상대로 9연승째를 기록했다.

'넷이즈'는 "안세영은 올림픽, 세계선수권대회, 아시안게임, 아시아선수권대회, 월드투어 파이널 우승을 모두 석권하는 대기록을 달성했다"라고 밝혔다.

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중국 배드민턴 스타들은 안세영에게 밀려 이번에도 정상에 오르지 못했다. 천위페이와 왕즈이는 나란히 동메달을 확보했다. 천위페이는 지난 항저우대회 결승에서 안세영에게 패해 은메달에 그친 바 있다.

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중국은 2014년 인천대회에서 왕이한이 금메달을 차지한 뒤 12년째 여자 배드민턴 단식을 정복하지 못하고 있다.

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중국팬 입장에서 안세영은 '얄미운 상대'지만, 실력을 인정할 수 밖에 없는 최고수이기도 하다. '넷이즈' 기사엔 "여자 단식을 완전히 지배하고 있다", "무시무시한 실력이다. 도저히 막을 수 없다", "안세영은 과거 린단처럼, 세기에 한번 나올까 말까한 재능", "린단도 이 정도로 압도적인 모습은 아니었다" 등의 반응을 보였다. 우리는 지금 안세영의 시대에 살고 있다.

윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

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안세영 '여왕의 등장' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 대한민국과 일본의 결승전. 대한민국 안세영이 일본 야마구치 아카네와의 경기를 위해 입장하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)