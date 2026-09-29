경악! 세상에 무슨 이런 종목이 있을까...토너먼트 아닌 사실상 안세영 피하기, 가장 늦게 만나면 은메달→일찍 만나면 동메달도 힘들다

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[스포츠조선 이현석 기자]배드민턴 여자 단식, 사실상 상대 선수들에게는 안세영 피하기가 됐다.

안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2대0(21-17, 21-9)으로 제압했다. 지난 항저우 대회에서 금메달을 땄던 안세영은 2연패에 성공했다. 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 성공했다.

이번 금메달과 함께 안세영은 올해 57경기에서 단 1번의 패배만 기록하며 98％가 넘는 경이로운 승률 행진을 이어갔다. 이 승률이 의미하는 바는 다른 선수들에게 크다. 바로 안세영을 만나지 않아야 최대한 높은 위치까지 간다는 의미다. 안세영은 직전 두 대회를 포함해 아시안게임까지 총 3대회에서 퍼펙트 우승을 차지했다. 단 한 게임도 내준 적이 없다. 어느 선수도 안세영의 벽을 넘지 못했다는 의미다.

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이미 예고편을 보여준 바 있다. 직전에 열린 중국 마스터스에서 야마구치는 안세영을 4강에서 마주했다. 패배하며 결승 진출 도전이 좌절됐다. 반면 반대쪽 대진표에서 열띤 경쟁이 벌어졌다. 미야자키 도모카가 왕즈이를 꺾고 결승에 오르며 준우승을 차지했다. 안세영을 피해야 결승행으로 향하는 기회를 누릴 수 있다.

이번 대회도 마찬가지였다. 인타논 랏차녹, 천위페이 등은 안세영과 시드 배정으로 인해 같은 대진표에 쏠리며 8강, 4강에서 격돌했다. 대회 여정도 그 순간 마무리됐다. 반면 야마구치와 왕즈이는 안세영을 피하며 결승행을 다툴 기회를 얻었다. 야마구치가 왕즈이를 꺾으며 결승행 티켓을 거머쥘 수 있었다. 결국 안세영을 가장 마지막에 만나는 선수에게 은메달이 주어졌다. 절대적 강자의 존재가 사실상 선수들의 대회 성적 희비마저 가르고 있다.

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각종 기록을 휩쓴 안세영으로서는 이제 사실상 자신과의 싸움, 기록과의 싸움이 된 셈이다. 안세영은 이번 금메달로 '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이뤘다. 올 시즌 56승1패, 승률 98.2%, 40연승은 덤이었다. 얼마나 더 기록을 쌓아갈지에 더 관심이 쏠릴 예정이다.

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이현석 기자 digh1229@sportschosun.com