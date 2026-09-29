韓 이런 찬사 받은 선수 있었나! 안세영에 9연패…日 야마구치 아카네 "어쩔 수 없다고 말할 수밖에 없다" 백기투항

태극기 두른 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기. 승리를 거두며 금메달을 딴 대한민국 안세영이 태극기를 두르고 기뻐하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

경기 후 인사 나누는 안세영-야마구치 아카네 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 대한민국과 일본의 결승전에서 2-0으로 승리하며 금메달을 차지한 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네와 인사하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영 앞에 야마구치 아카네(일본)가 무릎을 꿇었다.

안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 야마구치와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승전에서 게임스코어 2대0(21-17, 21-9)으로 승리했다. 파이널 매치를 승리로 장식한 안세영은 2023년 열린 항저우 대회에 이어 2연속 우승을 차지했다. 이로써 안세영은 여자 단식 사상 첫 2연패라는 새 역사를 썼다. 또한, 안세영은 올해 57경기에서 단 1번의 패배만 기록하며 98％가 넘는 경이로운 승률 행진을 이어갔다.

'금메달을 향해' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기. 한국 안세영이 셔틀콕을 넘기고 있다. 2026.9.29 hwayoung7@yna.co.kr(끝)

둘은 지난 23일 열린 여자 단체 4강전에서 격돌했다. 안세영과 야마구치는 1단식 주자로 나서 대결했다. '미리보는 결승전'이었다. 안세영이 한수 위 기량을 발휘했다. 그는 게임스코어 2대1(21-9, 18-21, 21-11)로 이겼다.

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다시 붙은 둘은 1게임 초반 팽팽하게 붙었다. 안세영이 집중력을 먼저 발휘했다. 9-8 역전에 성공한 안세영은 침착하고 정확한 인-아웃 판단으로 점수를 보태며 11-8로 인터벌 고지를 먼저 밟았다. 야마구치는 만만치 않았다. 16-16까지 따라붙었다. 하지만 안세영이 한결 여유로운 몸놀림으로 경기를 운영하며 1게임을 챙겼다.

기세를 올린 안세영은 2게임 파죽의 7연속 득점으로 12-5로 달아났다. 기세를 올린 안세영은 마지막까지 힘을 발휘해 승리의 마침표를 찍었다. 야마구치를 상대로 최근 9연승도 완성했다.

'집중' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기. 한국 안세영이 셔틀콕을 넘기고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

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일본 언론 '주니치스포츠;는 '야마구치가 안세영에게 두 대회 연속 우승을 허용했다. 그는 세계 1위에 9연패를 당하고도 긍정적인 자세를 보였다'고 보도했다.

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이 매체에 따르면 야마구치는 "내 방식대로 최선을 다해 싸웠다. 선수로서 어쩔 수 없다고 말할 수는 없지만, 지금은 어쩔 수 없다고 말할 수밖에 없다고 생각한다"며 "앞으로 나아갈 수 있는 선수가 있다는 것이 내게는 정말 멋진 일이라고 생각한다"고 말했다.

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이 매체는 '상대가 그만큼 강했다. 야마구치는 이번 대회까지 안세영에게 최근 9연패했다. 그는 고등학교 2학년이던 2014년 인천 대회부터 4연속 아시안게임에 나섰다. 그는 세계 최전선에서 계속 싸우며 끊임없는 도전 정신을 보여줬다'고 덧붙였다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com