'이대로면 3위 결정전에서 한국도 못 이긴다' 북한에 0-2 완패한 中 여자 축구, 팬들 단단히 뿔났다 "(호주 출신)감독을 경질해야 한다" "과거 1990년대 축구를 한다"

오성홍기 앞에 선 중국 선수들 (후쿠로이[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 북한과 중국의 경기. 중국 선수들이 오성홍기 앞에서 국가를 부르고 있다. 2026.9.29 eastsea@yna.co.kr(끝)

전반 접전 펼치는 북한과 중국 (후쿠로이[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 북한과 중국의 경기. 양팀 선수들이 볼 경합을 벌이고 있다. 2026.9.29 eastsea@yna.co.kr

중국 자책골로 앞서가는 북한 (후쿠로이[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 29일 일본 시즈오카현 후쿠로이의 시즈오카 스타디움 에코파에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 축구 준결승 북한과 중국의 경기. 중국 야오웨이의 자책골로 득점한 북한 선수들이 기뻐하고 있다. 2026.9.29 eastsea@yna.co.kr

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[스포츠조선 노주환 기자]중국 여자 축구가 북한에 패하면서 아시안게임 결승 진출에 실패했다. 그러자 중국 축구계에선 비판의 목소리가 쏟아졌다.

축구 관련 SNS에는 "경기가 정말 답답했다" "공격에서 완전히 무기력했다" "감독을 경질해야 한다" "동메달 결정전에서 한국을 이기지 못할 지도 모른다" "대부분의 포지션에서 제 역할을 하지 못했다" "호흡이 전혀 맞지 않았다" "지금의 여자 축구 대표팀은 과거 1990년대 대표팀과 다를 바가 없다" 등의 반응이 올라왔다고 중국 매체 소후닷컴이 전했다. 중국 팬들은 대표팀의 2골 차 완패에 단단히 화가 난 것 같다.

중국 여자 축구 대표팀이 29일 일본 시즈오카 스타디움 에코파에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자 축구 준결승에서 북한에 0대2로 져 결승 진출에 실패했다. 중국은 이날 일본에 패한 한국과 동메달 결정전에서 싸우게 됐다. 3위 결정전은 10월 2일 열린다. 결승 매치업은 북한과 일본의 맞대결이 됐다.

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(260929) -- SHIZUOKA, Sept. 29, 2026 (Xinhua) -- Fans of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) greet players after the women's semifinal football match between China and the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) at 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Fukuroi of Shizuoka Prefecture, Japan, Sept. 29, 2026. (Xinhua/Jia Haocheng)

중국은 북한에 패하면서 두 대회 연속으로 결승 무대를 밟지 못하게 됐다. 중국은 북한 상대로 고전했다. 전반은 결과적으로 0-0으로 대등했다. 후반 시작 9분 만에 승부의 추가 기울었다. 중국의 야오웨이가 걷어내려고 시도했던 헤더가 자책골로 이어졌다. 0-1로 끌려간 중국은 후반 34분 명유정에게 왼발 쐐기골을 얻어맞고 무기력하게 무너졌다. 둘다 북한의 세트피스 상황에서 실점이 나왔다. 결승골은 프리킥 찬스에서 나왔다. 쐐기골은 코너킥 상황에서 나왔다.

북한이 경기 내용과 결과 모두에서 앞섰다. 북한은 볼점유율(56%>44%, 슈팅(10개>5개>, 유효슈팅(5개>1개) 등으로 거의 모든 세부 경기 지표에서 우위를 보였다.

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중국은 앞서 8강에서 베트남을 연장 접전 끝에 1대0으로 어렵게 잡고 4강에 올랐다. 북한은 8강에서 대만을 5대1로 대파했다.

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(260929) -- SHIZUOKA, Sept. 29, 2026 (Xinhua) -- Players of the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) celebrate after the women's semifinal football match between China and the Democratic People's Republic of Korea (DPRK) at 20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026 in Fukuroi of Shizuoka Prefecture, Japan, Sept. 29, 2026. (Xinhua/Jia Haocheng)

중국 대표팀 사령탑을 맡고 있는 호주 출신 안토니 밀리치치 감독에 대한 책임론이 일고 있다. 그는 호주 남자 U-23, 호주 여자 대표팀 사령탑을 역임한 바 있다. 그는 2024년 중국 여자 대표팀 사령탑을 맡은 이후 성적 부진으로 고전 중이다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com