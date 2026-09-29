매진 자신하더니, 개막식 이어 폐회식도 '텅텅' 우려…AG 조직위, 처음으로 입장권 판매율 공개 '목표 절반 이하'

로이터연합뉴스

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 박상경 기자] 흥행 부진에 몸살을 앓고 있는 2026 아이치-나고야 아시안게임 조직위원회가 입장권 판매 수를 처음으로 공개했다.

일본 교도통신은 29일 '대회 조직위가 28일까지 총 100만장의 입장권을 판매했다고 발표했다'며 '당초 목표였던 230만장의 절반에 미치지 못했다'고 전했다. 지난 19일 개막 이후 조직위가 입장권 판매 수를 공개한 건 이날이 처음이다.

조직위 측은 대회 개막 전까지만 해도 입장권 판매에 자신감을 보였다. 그러나 개막 이후 각 종목별 입장권 판매 비율만을 공개했을 뿐, 구체적인 숫자는 내놓지 않아 궁금증을 자아냈다. 일왕 내외가 참석한 개막식 관중석 대부분이 빈 채로 열린 것이 일본 내에서 뒤늦게 드러나자 논란이 되기도 했다. 이후 대다수 경기장에서도 공석 사태가 이어지고 있다.

Advertisement

아이치-나고야 아시안게임은 오는 4일 막을 내린다. 하지만 향후 전망도 밝지 않다. 교도통신은 '28일까지 축구, 하키 등 6개 종목 및 폐회식 입장권 판매가 60% 미만에 머물고 있다'며 '조직위 측이 구매를 호소하고 있다'고 전했다.

이번 아시안게임은 논란의 연속이다. 개막 전부터 컨테이너 숙소, 선수촌의 부실한 식사 문제가 대두됐고, 버스가 경기장을 찾지 못해 선수들이 훈련 일정을 취소하는 촌극이 빚어졌다. 선수단 환영행사에 임진왜란의 원흉인 도요토미 히데요시가 등장하는가 하면, 한국 경기에 북한 애국가가 송출돼 대한체육회가 공식 항의 서한을 제출하는가 하기도 했다. 대만도 체육 당국 관계자가 선수촌 환영 행사 출입을 제지 당하며 논란이 된 바 있다. 조직위가 야구장에 욱일기 및 대만 국기인 청천백일기 반입 금지 안내문을 붙였다가 하루 만에 철거한 뒤 "현장 관계자 실수"라고 해명하는 일도 벌어졌다. 이밖에 갖가지 논란으로 참가국의 비난을 받고 있다. 일본 내에서도 이번 대회로 인해 그동안 쌓아온 국가 이미지에 타격이 빚어질 것이라는 우려가 커지고 있다.

Advertisement

박상경 기자 ppark@sportschosun.com