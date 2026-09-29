"이렇게 말하면 안되지만, 지금으로는 어쩔 수가 없다" '안세영에 9전9패' 한때 세계를 호령한 야마구치도 '체념'..."안세영은 모든 면에서 완벽"

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[스포츠조선 박찬준 기자]"선수로서 '어쩔 수 없다'고만 말할 수는 없지만, 지금은 어쩔 수가 없다."

야마구치 아카네의 깨끗한 인정이었다. '세계랭킹 1위' 안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2대0(21-17, 21-9)으로 제압했다. 지난 항저우 대회에서 금메달을 땄던 안세영은 2연패에 성공했다. 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 타이틀 방어에 성공했다.

안세영은 세계랭킹 3위 야마구치를 말그대로 압도했다. 야마구치는 세계선수권대회에서 3번이나 정상에 올랐고, 74주간 세계 1위를 호령했던 명실상부한 '월드클래스'다. 야마구치 역시 최선을 다했지만, 안세영의 실력이 너무 '넘사'였다. 1게임에서 17점을 얻은게 소득이었다. 한때 안세영과 대등한 적도 있었지만, 지금은 너무 멀리 벌어졌다. 경기 전부터 "도전자"라며 투혼을 불살랐지만, 벽만 실감했을 뿐이다.

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야마구치는 상대를 깔끔하게 인정했다. 그는 "9연패에 대해 선수로서 '어쩔 수 없다'고만 말하고 있을 수는 없지만, 지금으로서는 어쩔 수 없다고 밖에 말할 수 없는 것 같다. 앞으로 여러 플랜을 세우고 준비해 나갈 생각"라고 했다.

야마구치는 안세영에 대해 모든 면에서 뛰어난 선수라고 했다. 그는 "모든 면이다. 랠리 능력과 수비력은 그 중에서 가장 뛰어나다. 키도 있어서 최근에는 공격력에서는 날카로운 샷을 구사하고 있다. 어디에서도 득점할 수 있지만, 어떤 상황에서도 점수를 주지 않는다. 모든 면에서 대단하다"고 했다.

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하지만 포기는 없었다. 야마구치는 "9연패 초반에는 '차이가 벌어진건가', '앞으로 어떻게 해도 안되는건가'라고 느낄 정도였다. 최근에는 공격적인 부분에서 돌파구를 찾을 수 있는 전개가 늘어났다. 더욱 세밀하게 다듬겠다"고 했다.

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그는 마지막으로 "안세영은 워낙 강한 선수라 '밑져야 본전'이라는 마음까지는 아니었지만, 우선 '도전한다'는 마음가짐으로 임했다"며 "계속해서 도전하고 맞서 싸울 수 있는 선수가 있다는 건, 지금의 내게 정말 멋지고 좋은 일"이라고 힘주어 말했다.