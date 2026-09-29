2018년 시련→2022년 복수, 안세영의 세번째 아시안게임은 'GOAT 대관식'이었다...무실세트+무결점=퍼펙트 금메달! 사상 첫 2연패까지

Advertisement

Advertisement

[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]2018년 자카르타-팔렘방 아시안게임에서 안세영(24)은 시련을 경험했다. 중학생 신분으로 승률 100%로 국가대표 선발전을 통과한 그는 '천재 대접'을 받았다. 16세, 넘치는 자신감으로 금메달에 도전했다. 그러나 당시 세계 최강 천위페이(중국)에게 완패하며 1회전에서 광탈했다. 안세영이 처음으로 '세계의 벽'을 느낀 순간이었다.

2023년 열린 항저우 아시안게임, 두 번의 눈물은 없었다. 그는 그해 방수현 이후 27년 만에 전영오픈 우승을 차지했고, 한국 배드민턴 사상 첫 세계선수권 단식 우승까지 이뤄냈다. 항저우 대회, 결승 상대는 공교롭게도 천위페이였다. 1게임 중 무릎 힘줄이 파열됐다. 처절한 승부였고, 놀라운 투혼으로 금메달을 거머쥐었다. 이 승리 후 안세영은 세계 최강의 반열에 올랐다. 2024년 파리올림픽을 비롯해 나서는 대회마다 우승을 거머쥐었다.

두 번의 아시안게임을 통해 성장한 안세영은 2026년 마침내 'GOAT(Greatest Of All Time·역대 최고의 선수)'가 됐다. '세계랭킹 1위' 안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2대0(21-17, 21-9)으로 제압했다. 그는 한국 배드민턴 선수 중 누구도 성공한 적이 없는 아시안게임 단식 2연패를 달성했다.

Advertisement

아시안게임은 올림픽보다 더 치열한 대회로 꼽힌다. 실제 세계배드민턴연맹(BWF) 여자단식 랭킹 1~12위까지가 모두 아시아 선수다. 안세영은 군계일학이다. 좀처럼 국제대회에서 볼 수 없는 '1일 2경기'를 치렀지만 무난히 32강과 16강을 넘어 8강부터 세계랭커들을 줄줄이 만났다.

'넘사벽'이라는 말로도 부족했다. 한때 1위였던 세계 5위 랏차녹 인타논(태국)을 단 31분 만에 셧아웃시켰다. 4강은 더 충격적이었다. 앞서 두 번의 아시안게임에서 안세영을 괴롭혔던 세계 4위 천위페이(중국)를 38분 만에 2대0으로 끝냈다. 천위페이가 "당연한 결과"라고 할 정도로 일방적인 승부였다.

Advertisement

결승에서는 1게임 약간 고전했지만, 2게임에서 다시 본인의 플레이를 찾으며 완승을 거뒀다. 이번 대회 치른 5경기에서 단 1게임도 내주지 않고, 평균 36분 만에 경기를 끝내는 퍼펙트 금메달을 거머쥐었다. 안세영은 '레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이뤘다. 이번 대회는 안세영이 얼마나 압도적인 '지존'인지 재확인시키는 자리였다. 올 시즌 56승1패, 승률 98.2%, 40연승은 덤이었다.

Advertisement

그는 "우승하면 좋겠다는 생각만으로 경기에 임했다. 그래서 끝나자마자 벅차올랐던 것 같다"며 웃었다. 이어 "3년 전 항저우 대회 때와 비교하면 지금 많이 달라진 것 같다. 그런 경기가 있었기에 지금의 내가 있을 수 있었다"고 했다.

Advertisement

모든 기록을 깨고 있는 안세영이지만, 여전히 만족하지 않았다. 그는 "아시안게임도 하나의 과정일 뿐이다. 앞으로 더 많은 대회가 있고, 내가 얼마나 더 성장할지 아무도 모른다. 내가 집중하지 않으면 어떤 대회도 쉽지 않다. 현재에 충실하고 최선을 다할 생각"이라고 했다. 그래서 다음 목표는 바로 앞에 있는 대회다. 안세영이 'GOAT'가 된 이유다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com