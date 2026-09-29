"상대 경련 왔는데 약점 안노렸다" 해외언론도 찬사...120점 플레이로 '24년 만의 여복金' 이소희-백하나, 스포츠맨십은 200점!

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[이치노미야=스포츠조선 박찬준 기자]"오늘 120점 했습니다."

마침내 아시안게임의 한을 털어낸 이소희-백하나의 미소였다.'세계랭킹 2위' 이소희-백하나 조는 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026년 아이치-나고야 아시안게임 여자복식 결승전에서 1시간51분간의 드라마 끝에 중국의 류성수-탄닝 조에 2대1(26-28, 21-18, 21-18) 대역전승을 거뒀다. 지난 항저우 대회에서 중국 조에 패해 은메달을 획득했던 이소희-백하나 조는 멋지게 설욕하며 금메달로 색깔을 바꿨다. 2002년 부산 대회의 라경민-이경원 조에 이어 24년 만의 여자복식 금메달을 거머쥐었다.

명승부였다. 1게임에서 무려 7번이나 가는 듀스 끝에 26-28로 내줬다. 하지만 이소희-백하나는 강했다. 2게임에서 불굴의 정신력을 발휘하며 21-18로 따냈다. 3게임에서 한때 3점 차까지 뒤졌지만, 마지막 극적으로 승부를 원점으로 돌렸다. 류성수가 다리 통증을 호소한 가운데, 내리 3점을 더하며 금메달 포인트를 따냈다. 백하나는 "너무 힘든 경기였다. 고비를 넘지 못했다면 3게임까지 기회가 없었을 거다. 소희 언니가 많이 때려주고 뛰어줬기에 우승할 수 있었다"고 웃었다.

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이소희-백하나 조는 롤러코스터를 탔다. 지난달 인도 뉴델리에서 열린 세계선수권에서 무려 31년 만의 한국 여자복식 세계챔피언이 된 둘은 여자단식의 안세영과 함께 단체전 필승카드로 꼽혔다. 그러나 8강전과 4강전에서 모두 1복식으로 나섰지만, 무기력하게 패했다. 결국 4강에서 일본에 무릎을 꿇었다. 유력한 금메달 후보였던 단체전은 동메달로 마무리했다. 둘은 "팀원들에게 미안하다. 만회할 기회가 왔으면 좋겠다"고 고개를 숙였다.

그 기회는 개인전이었다. 출발은 좋지 않았지만, 힘들수록 집중력은 올라갔다. 4강에서 일본의 나카니시 키에-우에사카 린 조를 잡고 단체전 복수에 성공했다. 결승전, 사실 이소희의 다리도 좋지 않았다. 불굴의 투지로 해피엔딩을 연출했다. 이소희는 "1게임을 내주며 정신적으로 무너질 수 있었지만, 장기전으로 가면 더 유리하지 않을까 생각했다"고 웃었다. 준결승 후 "100점 경기를 하면 승리할 수 있다"고 한 이소희는 "이날 120점을 했다"고 미소 지었다. 백하나는 금메달 세리머니로 키가 더 큰 이소희를 업고 포즈를 취했다. 백하나는 "큰 대회에서 우승하면 언니를 업겠다고 약속했다"고 했다.

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"개인전을 좋게 마무리해서 다행이지만 단체전에 대한 미안함이 아직 가슴 한켠에 있다"고 한 이소희는 "그래도 이경원 코치에서 멈춰 있던 여자복식 기록을 우리가 하나씩 깨고 있어 기쁘다"며 활짝 웃었다.

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서로에게 한마디를 부탁하자 백하나는 "언니, 오늘 정말 쉽지 않은 경기였는데 2게임에서 잘 풀어줘서 저도 힘내서 뛸 수 있었던 것 같다. 4년에 한 번 오는 큰 대회에서 너무 잘해줘서 고맙다"며 "맛있는 거 먹으러 가자"고 웃었다. 이소희도 파트너에게 공을 돌렸다. "제가 하나 버스에 제대로 탑승한 것 같다. 높은 목적지까지 올려줘서 고맙다"며 속내를 전했다.

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해외 언론에서는 기량 뿐만 아니라 이들의 스포츠맨십에 찬사를 보냈다. 홍콩 매체 HK01은 '상대 선수가 부상을 당한 것은 한국 조에 좋은 기회였지만 백하나-이소희는 이를 이용하지 않았다'며 '부상당한 류성수를 의도적으로 공략하지 않고 오히려 부상이 없는 탄닝 쪽으로 최대한 셔틀콕을 보내는 모습이었다'고 전했다. 이어 '경기 종료 후 두 한국 선수는 가장 먼저 부상당한 류성수에게 다가가 상태를 확인했다'며 '코트 안팎에서 모두 스포츠맨십을 보여줬다'고 평가했다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com