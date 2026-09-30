"수준에 미치지 못한다" 中 천위페이 '역대급' 소신 발언…"안세영에 패배, 내 수준 고려할 때 꽤 만족스러운 성과"

안세영 '정상을 지켜라' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 대한민국과 일본의 결승전. 대한민국 안세영이 일본 야마구치 아카네를 상대로 경기를 펼치고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

경기 집중하는 천위페이 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 중국 천위페이가 한국 안세영과 경기를 펼치고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영에 대한 찬사가 나왔다.

중국의 '신화통신'은 28일 '안세영이 환호성을 터뜨리는 동안, 네트 반대편의 천위페이(중국)는 침착함을 유지했다. 그는 몸을 돌려 관중을 향해 차례대로 고개를 숙여 인사했다. 천위페이는 세계 랭킹 1위이자 오랜 라이벌인 안세영에게 패했다. 결정적인 패배였다. 그는 그저 지켜볼 수밖에 없었다'고 보도했다.

'세계 4위' 천위페이는 한때 안세영 천적으로 불렸다. 안세영은 첫 아시안게임이었던 2018년 자카르타-팔렘방 대회 첫 경기에서 천위페이와 만나 고개를 숙였다. 한때 7연패를 안기도 했다. 이번엔 달랐다. 안세영은 28일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 천위페위와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자단식 4강전에서 게임스코어 2대0(21-5, 21-12)으로 승리했다.

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천위페이와 경기 펼치는 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 이동해 기자 = 28일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 준결승. 한국 안세영이 중국 천위페이와 경기를 펼치고 있다. 2026.9.28 eastsea@yna.co.kr(끝)

'신화통신'은 '천위페이는 지난달 갑작스런 발목과 발바닥 부상을 입었다. 극심한 통증으로 움직임조차 어려웠다. 다양한 치료법으로도 통증이 가라앉지 않자 그는 불안감과 좌절감을 느꼈다. 천위페이는 안세영을 상대로 한 번도 리드를 잡지 못했다. 그의 동료 왕즈이(중국)는 옆 코트에서 야마구치 아카네(일본)와 붙고 있었다. 세계 랭킹 1~4위 선수들이 준결승전에서 동시에 경기하는 모습은 인상적이었다. 이들은 수년간 서로를 견제하고 추격하며 부침을 겪어온 익숙한 라이벌'이라고 했다.

천위페이는 "랭킹상으로는 여전히 '톱4'에 속해 있을지 모르겠지만, 솔직히 이제는 그들의 수준에 미치지 못한다고 느낀다. 내가 치르는 모든 경기가 치열하고 힘겨운 접전이 되는 것만 봐도 알 수 있다. 비록 안세영에 패하긴 했지만, 현재 내 상황을 고려할 때 준결승까지 진출한 것은 꽤 만족스러운 성과"라고 말했다.

태극기 두른 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기. 승리를 거두며 금메달을 딴 대한민국 안세영이 태극기를 두르고 기뻐하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

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한편, 안세영은 29일 야마구치와의 결승전에서 게임스코어 2대0(21-17, 21-9)으로 승리했다. 파이널 매치를 승리로 장식한 안세영은 2023년 열린 항저우 대회에 이어 2연속 우승을 차지했다. 이로써 안세영은 여자 단식 사상 첫 2연패라는 새 역사를 썼다. 또한, 안세영은 올해 57경기에서 단 1번의 패배만 기록하며 98％가 넘는 경이로운 승률 행진을 이어갔다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com