"바람을 가르는 미녀라니…" 전국 3위 경력, 日 육상계 어쩌면 뒤집어졌다, "AG 활약, 가슴이 벅차오르네요"

야마모토 사치에 SNS

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[스포츠조선 이종서 기자] "선후배, 동기의 활약에 매일매일 가슴이 벅차오른다."

일본 매체 '더 다이제스트'는 29일 '32년 만에 일본 안방에서 열리고 있는 2026 아이치-나고야 아시안게임 육상 종목이 나고야시 미즈호 공원 육상경기장에서 진행 중인 가운데, 관중석에 깜짝 등장한 학창 시절 진짜 육상부 출신의 미녀 아나운서가 큰 이목을 끌고 있다'고 전했다.

매체는 '경기장 스탠드에 앉아 직관 소식을 알린 주인공은 바로 TV도쿄 소속 야마모토 사치에 아나운서'라며 '그녀는 지난 28일 자신의 SNS에 글을 올렸다'고 했다.

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야마모토는 "작년 세계육상선수권, 데플림픽, 아시안게임에 다녀왔다. 트랙과 필드에 눈을 뗄 수 없다. 경기 시작 전까지는 졸고 있었는데 총성을 듣자마자 전투모드가 됐다"라며 "내년 세계육상선수권이 벌써부터 기다려진다. 학창 시절보다 육상을 더 좋아하게 된 것 같다"고 밝혔다.

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매체는 '중학교 시절 처음 육상에 입문한 야마모토는 육상 명문으로 꼽히는 도쿄 고교에 진학했다. 이후 800m 종목에서 전국고교체전 출전을 이뤄냈고, 4x400m 계주에서는 전국 3위에 오르는 기염을 토했다'라며 '릿쿄대학교에 진학한 뒤에도 육상 트랙을 떠나지 않았다. 대학교 3학년이던 2020년 관동 학생 육상 경기 대항 선수권 대회에 출전해 여자 4x400m 계주 6위 입상을 거두는 등 화려한 육상 경력을 자랑한다'고 설명했다.

매체는 이어 '학창 시절 청춘을 육상에 바친 야마모토의 아시안게임 관전 인증 게시물에 팬들의 뜨거운 반응이 이어졌다'고 했다.

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야마모토 사치에 SNS

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매체에 따르면 팬들은 '바람을 가르며 늠름하게 달리는 미녀라니 너무 멋있다', '직접 관전하러 간 걸 보니 부럽다' 등의 반응을 보였다.

야마모토는 최근 게시물에도 "친구와 함께 언덕을 달렸다"라며 달리기에 대한 애정을 내비치기도 했다.

매체는 '선수 생활을 은퇴한 야마모토 아나운서는 릿쿄대 졸업 후 야마가타 방송에 먼저 입사했고, 2024년 9월 퇴사 후 같은 해 10월 TV도쿄에 경력직 아나운서로 새 둥지를 틀었다'며 '현재 야마모토는 정보 프로그램인 월드 비즈니스 새틀라이트(WBS), 어린이 예능 오하스타, 화요일 스포츠 프로그램 스포츠 리얼라이브, 풋 브레인(FOOT×BRAIN), 모터스포츠 프로그램 등 다방면에서 활발히 활동하고 있다'고 소개했다.

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이종서 기자 bellstop@sportschosun.com