'AN, 누가 어떻게 이기니!' 日, '세계 최강' 안세영 압도적 플레이에 충격…'전율 느꼈다'→'괴물 같은 느낌'

[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영의 플레이에 일본도 '두 손 두 발' 다 들었다.
일본의 '디앤서'는 29일 '세계 최강의 안세영에게 시청자들은 전율을 느꼈다. 압도적인 플레이를 선보인 안세영에 충격이 퍼지고 있다'고 보도했다.
안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 야마구치 아카네(일본)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승전에서 게임스코어 2대0(21-17, 21-9)으로 승리했다. 파이널 매치를 승리로 장식한 안세영은 2023년 열린 항저우 대회에 이어 2연속 우승을 차지했다. 이로써 안세영은 여자 단식 사상 첫 2연패라는 새 역사를 썼다. 또한, 안세영은 올해 57경기에서 단 1번의 패배만 기록하며 98％가 넘는 경이로운 승률 행진을 이어갔다.
'디앤서'는 '안세영이 단체전에 이어 개인전에서도 야마구치를 이겼다. 그는 처음으로 아시안게임 2연속 우승, 2024년 파리올림픽까지 왕좌에 오른 절대 여왕이다. 시청자들은 안세영의 강함에 충격을 받았다'고 보도했다.
이 매체에 따르면 일본 팬들은 '괴물 같은 느낌이 있다', '안세영의 자신감과 여유를 어떻게 무너뜨릴까. 그 침착함이 계속되는 한 아무도 이길 수 없지 않을까', '안세영 너무 강하다' 등의 반응이 나왔다.
안세영과 야마구치는 개인전 결승 1게임 초반 팽팽하게 붙었다. 안세영이 집중력을 먼저 발휘했다. 9-8 역전에 성공한 안세영은 침착하고 정확한 인-아웃 판단으로 점수를 보태며 11-8로 인터벌 고지를 먼저 밟았다. 야마구치는 만만치 않았다. 16-16까지 따라붙었다. 하지만 안세영이 한결 여유로운 몸놀림으로 경기를 운영하며 1게임을 챙겼다.
기세를 올린 안세영은 2게임 파죽의 7연속 득점으로 12-5로 달아났다. 기세를 올린 안세영은 마지막까지 힘을 발휘해 승리의 마침표를 찍었다. 야마구치를 상대로 최근 9연승도 완성했다.
김가을 기자 epi17@sportschosun.com