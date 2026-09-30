'AN, 누가 어떻게 이기니!' 日, '세계 최강' 안세영 압도적 플레이에 충격…'전율 느꼈다'→'괴물 같은 느낌'

안세영 '여왕을 숭배하라' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식에서 금메달을 차지한 대한민국 안세영이 시상식을 마친 뒤 메달에 입을 맞추고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

안세영 '정상을 지켜라' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 대한민국과 일본의 결승전. 대한민국 안세영이 일본 야마구치 아카네를 상대로 경기를 펼치고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영의 플레이에 일본도 '두 손 두 발' 다 들었다.

일본의 '디앤서'는 29일 '세계 최강의 안세영에게 시청자들은 전율을 느꼈다. 압도적인 플레이를 선보인 안세영에 충격이 퍼지고 있다'고 보도했다.

안세영은 29일 일본 이치노미야 시립 체육관에서 열린 야마구치 아카네(일본)와의 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승전에서 게임스코어 2대0(21-17, 21-9)으로 승리했다. 파이널 매치를 승리로 장식한 안세영은 2023년 열린 항저우 대회에 이어 2연속 우승을 차지했다. 이로써 안세영은 여자 단식 사상 첫 2연패라는 새 역사를 썼다. 또한, 안세영은 올해 57경기에서 단 1번의 패배만 기록하며 98％가 넘는 경이로운 승률 행진을 이어갔다.

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태극기 두른 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기. 승리를 거두며 금메달을 딴 대한민국 안세영이 태극기를 두르고 기뻐하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

'디앤서'는 '안세영이 단체전에 이어 개인전에서도 야마구치를 이겼다. 그는 처음으로 아시안게임 2연속 우승, 2024년 파리올림픽까지 왕좌에 오른 절대 여왕이다. 시청자들은 안세영의 강함에 충격을 받았다'고 보도했다.

이 매체에 따르면 일본 팬들은 '괴물 같은 느낌이 있다', '안세영의 자신감과 여유를 어떻게 무너뜨릴까. 그 침착함이 계속되는 한 아무도 이길 수 없지 않을까', '안세영 너무 강하다' 등의 반응이 나왔다.

안세영 '정면으로 맞선다' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 대한민국과 일본의 결승전. 대한민국 안세영이 일본 야마구치 아카네를 상대로 경기를 펼치고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

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안세영과 야마구치는 개인전 결승 1게임 초반 팽팽하게 붙었다. 안세영이 집중력을 먼저 발휘했다. 9-8 역전에 성공한 안세영은 침착하고 정확한 인-아웃 판단으로 점수를 보태며 11-8로 인터벌 고지를 먼저 밟았다. 야마구치는 만만치 않았다. 16-16까지 따라붙었다. 하지만 안세영이 한결 여유로운 몸놀림으로 경기를 운영하며 1게임을 챙겼다.

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기세를 올린 안세영은 2게임 파죽의 7연속 득점으로 12-5로 달아났다. 기세를 올린 안세영은 마지막까지 힘을 발휘해 승리의 마침표를 찍었다. 야마구치를 상대로 최근 9연승도 완성했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com