'쿨하다, 지구 최강자의 벽을 인정했다' 안세영에 9번 연속 패해 은메달 日 야마구치 아카네 "할 수 있는 건 다 했다..매우 보람찬 기간이었다"

경기 후 인사 나누는 안세영-야마구치 아카네 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 대한민국과 일본의 결승전에서 2-0으로 승리하며 금메달을 차지한 한국 안세영이 일본 야마구치 아카네와 인사하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr끝)

강자들 사이에서도 빛나는 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 안세영이 메달리스트들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

안세영 '한번 더 아자!' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식에서 금메달을 딴 안세영이 시상대를 내려오며 환호하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr

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[스포츠조선 노주환 기자]"매우 보람찬 기간이었다."

'지구 최강자' 안세영(세계 랭킹 1위)의 벽에 또 가로막힌 일본 여자 배드민턴 에이스 야마구치 아카네(세계 랭킹 3위)는 아시안게임 은메달을 획득한 후 패배를 인정했다. 그는 안세영 상대로 최근 9번 내리 패하며 고개를 숙였다. 야마구치는 이번 대회 여자 단체전에서도 안세영에게 1대2로 패한 바 있다.

야마구치는 경기 후 "(오늘 안세영 상대로) 할 수 있는 건 전부 다 했다. 랠리에서 이겨내지 못해 차이가 벌어졌다. 공격이 성공하지 못하자 조급함이 생겼다"고 말했다고 일본 매체 닛칸스포츠가 보도했다. 또 그는 "끝까지 코트에 남아있을 수 있어서 매우 보람찬 기간이었다. 다음으로 이어 나가겠다"고 말했다.

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시상식 입장하는 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 안세영이 시상식에 입장하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr

준결승에서 세계 랭킹 2위 왕즈이(중국)를 2대0으로 제압, 결승에 올라온 야마구치는 이번에도 안세영의 높은 벽을 넘지 못했다. 안세영은 29일 일본 이치노미야 시립체육관에서 벌어진 2026년 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 야마구치를 게임 스코어 2대0(21-17, 21-9)으로 완파하며 3년 전 항저우대회에 이어 2연속 우승에 성공했다.

안세영 하트 세리머니 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승 대한민국 안세영과 일본 야마구치 아카네의 경기. 승리를 거두며 2022 항저우 대회에 이어 2회 연속 여자 단식 정상을 지켜낸 안세영이 태극기를 들고 기뻐하고 있다. 2026.9.29 hwayoung7@yna.co.kr)

야마구치에게 안세영은 너무 강력했다. 첫 게임에서 선전했지만 막판 뒷심에서 밀렸다. 17-21로 내주며 경기 주도권을 빼앗겼다. 2게임은 일찌감치 무너졌다. 초반부터 끌려간 끝에 9-21로 져 은메달에 머물렀다. 결승전은 52분 만에 마무리됐다. 야마구치는 이번 아시안게임에서 단체전과 단식에서 은메달 2개를 획득했다. 안세영은 단체전 동메달에 이어 단식에서 금메달을 목에 걸었다.

Asian Games - Aichi-Nagoya 2026 - Badminton - Ichinomiya City Municipal Gymnasium, Ichinomiya, Japan - September 22, 2026 Japan's Akane Yamaguchi in action during her women's team quarter final match against India's Venkata Sindhu Pusarla REUTERS/Eloisa Lopez

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이번 맞대결 전까지 안세영과 야마구치의 상대 전적은 15승22패로 야마구치가 8연패 중이었다. 상대 전적에서 열세인 가운데 야구마치는 경기 초반 과감하게 공격했지만 안세영의 철벽 수비를 무너뜨리지 못했다. 안세영은 "공격이 빨라 조금 놀랐지만 바로 적응할 수 있었다"고 말했다고 닛칸스포츠는 전했다.

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노주환 기자 nogoon@sportschosun.com