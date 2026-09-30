충격! '난공불락 여왕에게 졌다' 日 좌절한 안세영이라는 벽…"압도적이라고 느꼈던 상대"

금메달 목에 건 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 서대연 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 안세영이 메달을 목에 걸고 기뻐하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

안세영 '여왕의 등장' (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 대한민국과 일본의 결승전. 대한민국 안세영이 일본 야마구치 아카네와의 경기를 위해 입장하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

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[나고야=스포츠조선 이종서 기자] '세계 최강 여왕에게 패배했다.'

안세영(24·삼성생명)은 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치-나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승전에서 일본의 야마구치 아카네를 2대0(21-17 21-9)으로 제압했다

압도적인 경기력을 보여줬다. 11-5로 인터벌을 맞이한 안세영은 이후 14-6까지 치고나가며 그대로 게임을 따냈다.

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2게임에서도 정확한 샷으로 흐름을 유지했다. 꾸준하게 점수를 벌려간 안세영은 21-9로 승리를 잡았다.

지난 항저우 대회에서 금메달을 땄던 안세영은 2연패에 성공했다. 한국 배드민턴 역사 최초다.

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'레전드' 수지 수산티(인도네시아)가 갖고 있는 통산 최다 우승(46회)과 타이를 이뤘다. 안세영은 올 시즌에만 8번의 우승을 차지했다. 말레이시아 오픈(슈퍼 1000), 인도 오픈(슈퍼 750), 아시아선수권, 싱가포르 오픈(슈퍼 750), 인도네시아 오픈(슈퍼 1000), 세계선수권대회, 중국 마스터즈(슈퍼 750)에 이어 아시안게임까지 정상에 섰다.

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단체전 포함, 이번 대회에서 7전7승에 성공한 안세영은 올 시즌 56승1패를 기록했다. 승률은 98.2%에 달했다.

강자들 사이에서도 빛나는 안세영 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 안세영이 메달리스트들과 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

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일본은 안세영의 벽을 다시 한 번 실감했다. 일본 '스포츠닛폰' 인터넷판은 30일 '이번 경기는 지난 8월 세계선수권대회 결승에서 무실세트 패배를 안겼던 숙적과의 리턴 매치였다'며 '1게임에서는 안세영의 강타에 끈질기게 따라붙으며 막판까지 일진일퇴의 팽팽한 랠리를 펼쳤으나 17-21로 내줬고, 이어진 2게임에서는 9-21로 크게 압도당했다'고 설명했다.

경기를 마친 뒤 야마구치는 현지 언론과의 인터뷰에서 "1게임에서는 오늘 내가 할 수 있는 모든 것을 다 쏟아부었다. 하지만 초반부터 오버 페이스로 달린 탓에 발이 무거워졌고, 결국 2게임에서는 점수 차가 걷잡을 수 없이 벌어지고 말았다"고 했다.

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매체는 '앞선 단체전에서도 뼈아픈 패배를 안겼던 난공불락의 여왕 안세영을 상대로 세계선수권대회의 설욕을 다짐했지만 끝내 뜻을 이루지 못했다'고 했다.

그러면서도 '비록 우승은 놓쳤지만 값진 수확도 있었다'고 했다. 야마구치는 "패배한 사실은 변함없지만, 다른 경기들을 보며 정말 압도적이라고 느꼈던 상대를 맞이해 어느 정도 통하는 부분도 있다는 것을 확인한 뜻깊은 대회였다. 직전 세계선수권대회와 비교하면 조금 더 자신감을 얻을 수 있는 경기였다"고 했다.

안세영 보유국 대한민국 (이치노미야[일본]=연합뉴스) 임화영 기자 = 29일 일본 아이치현 이치노미야 시립체육관에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 배드민턴 여자 단식 결승에서 금메달을 획득한 대한민국 안세영이 금메달을 목에 걸고 시상식장을 나서고 있다. 2026.9.29 dwise@yna.co.kr(끝)

매체는 '야마구치는 앞선 준결승에서 세계 랭킹 2위인 중국의 왕지이를 격파하며, 1998년 방콕 대회 우승자 요네쿠라 카나코 이후 무려 28년 만에 일본 여자 단식 결승 진출이라는 쾌거를 달성했다'라며 '은메달을 획득한 단체전을 포함해 야마구치는 이번 대회에서 안세영, 왕지이와 각각 두 번씩 맞붙는 강행군을 소화했다'고 밝혔다.

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자신의 4번째 아시안게임을 마친 야마구치는 "정말 알차고 보람찬 시간이었다"고 이야기했다.

나고야=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com